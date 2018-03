Motiviert und auf einen Auswärtssieg erpicht, reisten die Damen der HSG Oberer Neckar zum Spiel gegen die FSG Donzdorf/Geislingen an. Immerhin wollte man die schwache Leistung im verpatzten Auswärtsspiel gegen den TV Reichenbach wiedergutmachen, um die Position im oberen Tabellendrittel zu festigen. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Von Beginn an zeigte sich das Spiel von seiner durchwachsenen Seite. In Ein-Punkt-Schritten zog sich der Spielstand sukzessive bis zum 6:6, ohne dass sich erwähnenswerte Momente ereigneten. Erst nach 15 Minuten sammelte sich die angereiste Mannschaft und konnte erstmals mit zwei Toren in Führung gehen.