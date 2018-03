Anzeige

Von Verena Klee





15. Juli 1988. Emma und Dexter, beide zwanzig, haben sich gerade bei der Examensfeier kennengelernt und die Nacht miteinander verbracht. Am nächsten Tag trennen sich ihre Wege. Während sich Dexter im Showgeschäft versucht und viel feiert, führt Emma ein bescheidenes und erfolgloses Leben. Obwohl sie einen sehr guten Abschluss hat, ist sie unglückliche Kellnerin einer Tapas Bar, da sie lange Zeit nicht weiß, was sie in ihrem Leben erreichen will. Auch Dexter scheint mit seinem Job als Fernsehmoderator auf Dauer nicht glücklich zu sein und hat mit der Oberflächlichkeit des Business zu kämpfen. Trotz all der gegensätzlichen Eigenschaften fühlen sich die beiden tief miteinander verbunden und können sich nie ganz vergessen. Wie es das Schicksal will, kreuzen sich ihre Wege immer an jenem Tag, dem 15. Juli. Im Verlauf von 20 Jahren erkennen die beiden, wer und was wirklich wichtig ist im Leben und kommen ihrem Glück immer näher. Doch ein schlimmes Ereignis scheint dieses Glück in weite Ferne zu rücken.Der Bestsellerautor David Nicholls versteht es, den Leser so an das Buch zu fesseln, dass es kaum möglich erscheint, es beiseitezulegen. „Zwei an einem Tag“ ist zu jeder Zeit und egal an welchem Ort bestens zur Lektüre geeignet und spricht mit seinen gefühlvollen und spannenden Passagen sicherlich vermehrt Frauen an. Eine Tafel Schokolade bereitlegen, im Liegestuhl oder Sessel versinken und es kann losgehen.David Nicholls: Zwei an einem Tag. Wilhelm Heyne Verlag München, 541 Seiten, 9,99 Euro.