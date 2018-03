SotschiDie Ausgangslage für gute Europameisterschaften war für Zsófia Posgay alles andere als günstig. Ihr Heimtrainer Michael Kühner wollte sie während den Titelkämpfen in Sotschi an der Planche unterstützen, kam dort aber niemals an. Grund: Der PSV-Trainer saß auf dem Flughafen in Istanbul fest. „Unser Flug weiter nach Sotschi sollte eigentlich um 23.30 Uhr starten, was auch auf der Anzeigetafel am Flughafen klar zu lesen war“, sagt Kühner. Doch selbst nach der anberaumten Abflugzeit erfolgte noch kein Aufruf. Wie sich dann später herausstellte, ging „der Flieger bereits früher, ohne dass dies irgendwo kommuniziert wurde“. Es gab am nächsten Tag