Anzeige

Bei der Winterunterhaltung im Zentrum Zell übernahm der Jugendspielkreis unter der Leitung von Josef Steuer den musikalischen Auftakt und zeigte, dass es im Jahr 2012 gute Fortschritte gab. Der Beifall der Zuhörer war schöner Lohn für die Arbeit. Nach der Pause mit dem Losverkauf setzte das Stammorchester unter der Leitung von Peter Burzlaff das Programm fort. Nach den Titeln „Mit der Kraft der Musik“, „Visit to George Gershwin“ und „Romanze Rubato“ folgten die Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder.Markus Grübel, Präsident des Blasmusikverbands Esslingen, ehrte Tanja Keil für 20 sowie Birgit Hofmann und Helmut-Michael Fahrion für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft, Klaus-Dieter Glintschert wurde für 20-jährige Dirigententätigkeit ausgezeichnet. Musikvereinsvorsitzender Karl-Heinz Schuker ehrte Renate Lappel, Alois Gruber und Holger Schuker für 25-jährige und Heide Sossalla für 30-jährige Mitgliedschaft. Seit 40 Jahren hält Joachim Scherb dem Verein die Treue, seit 60 Jahren Heinz Kollmer und gar seit 70 Jahre Else Schiefer. Zu Ehren der Jubilare spielten die Musiker den Marsch „Hoch Heidecksburg“.Als weitere musikalische Vorträge folgten „The Saint and the City“, „Tango Rubin“, „Ich gehör nur mir“ mit einer Gesangseinlage von Isolde Holzmann sowie „Rockin' around the Christmas Tree“. Das von Peter Burzlaff zusammengestellte Programm nahm das Publikum mit Begeisterung und großem Beifall auf. Mit den Zugaben „Hallelujah“ und „Tage wie diese“ beendete das Stammorchester das Konzert.