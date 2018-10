Anzeige

Obertürkheim (red) - Die Sängervereinigung Eintracht Obertürkheim lädt alle Freunde des Männerchorgesanges zum Eintracht-Abend am Samstag, 19. Februar, um 18.30 Uhr in die Turn- und Festhalle Obertürkheim, Im Dinkelacker, ein. Saalöffnung ist um 17 Uhr. Unter dem Motto „Leuchtendes Firmament“ wartet auf die Besucher ein buntes Programm. Am Klavier begleitet Johannes Mittl und Eva Kim. Sybille Bieg wird den Abend moderieren. Solisten sind Adam Kim, Bariton, und Axel Schlenker, Saxophon. Die musikalische Leitung hat Chorleiter David Schmid. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Außerdem möchte der Verein seine Gäste mit einer reichhaltigen Tombola überraschen. Karten gibt es im Vorverkauf bei den Sängern, der Geschäftsstelle (Telefon 328815), in der Obertürkheimer Bank oder an der Abendkasse.