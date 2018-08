Anzeige

FüssenAls der Vorhang fällt, hält es auch die Gäste unserer Zeitung nicht mehr auf ihren Sitzen. Was sie und alle anderen Besucher in Ludwigs Festspielhaus in Füssen dermaßen elektrisiert hat, war die Aufführung des Musicals Ludwig². Eine grandiose Inszenierung und ein grandioses Ensemble. Emotionen pur, die sich entladen in minutenlangem Applaus und stehenden Ovationen. Im Rahmen unserer beliebten Hofbräufahrten stand am 15. August – wie bereits im Vorjahr – der Besuch des Ludwig-Musicals in Füssen auf dem Programm. Binnen weniger Tagen war die Tagesfahrt mit insgesamt 76 Gästen erneut ausgebucht. So hat der bayerische Märchenkönig auch im Schwabenland viele treue Fans. Sein Leben war voller Rätsel und Widersprüche. Nicht ohne Grund thematisieren Filme, Dokumentationen und Romane das Mysterium um den Märchenkönig, das die Menschen bis heute in ihren Bann zieht. Und so bot Ludwigs Leben und sein Tod genügend Stoff für eines der schönsten Musicals unserer Zeit, das 2005 eben in Füssen seine Uraufführung feierte. Das Musical berührt die Menschen wie kein zweites und ist gerade in der heutigen Zeit aktueller denn je. Es gehört so zu den emotionalsten Stücken, die je auf eine Musical-Bühne gebracht wurden. Seit 2016 ist der König zurück an seinem angestammten Platz im Füssener Festspielhaus, das übrigens jetzt auch seinen Namen trägt, dank eines in der Branche bis dato einmaligen und professionellem Crowdfunding, das der Stuttgarter Regisseur und Produzent Benjamin Sahler initiiert hatte. Seither läuft Ludwig² sehr erfolgreich, sodass für das laufende Jahr bereits 57 Vorstellungen angesetzt wurden. Nirgendwo anders, als im Angesicht von Ludwigs Märchenschloss Neuschwanstein, kann dieses Stück aufgeführt werden. Und so hat sich die Festspielhaus Management GmbH bis 2029 die Aufführungsrechte gesichert. Bei unserem Besuch kamen unsere Leserinnen und Leser in den Genuss einer großartigen Besetzung. Jan Amman, vielen Stuttgarter Musicalfreunden durch seine Engagements in den Möhringer Musicaltheatern ein Begriff, ist ein absoluter Glücksfall. Er spielte schon bei der Uraufführung und hat die Rolle Ludwigs weiter entwickelt und perfektioniert. Mal kindlich-naiv, mal spielerisch-verträumt, immer gewürzt mit einer gewissen Ironie, so bringt er Ludwigs Charakter überzeugend auf die Bühne. Jan Amman in dieser Rolle zu sehen und zu hören, lohnt allein schon den Besuch. Ihm zur Seite Anna Hofbauer als Sissi, Kevin Tarte als Schattenmann mit seiner umjubelten Arie „Schatten in des Königs Palästen“, sowie Darsteller der ersten Stunde wie Suzan Zeichner als Kindermädchen Sybille Meilhaus, Alexander Kerbst als Freiherr von Lutz oder Stefanie Kock als Marie von Preussen. Dazu das Musical-Urgestein Uwe Kröger als Dr. Gudden, allerdings auf Grund seiner Stimmlage nicht unbedingt die Idealbesetzung. Ein Glanzstück liefert Leander Lutz ab in der Rolle des jungen Prinz Ludwig. Auch Newcomer in der Musical-Szene finden in dem Stück ihren Platz etwa Jan Rekeszus als Graf Dürckheim oder Moritz Weber-Jänichen als Prinz Otto.

Sahler hat seine Inszenierung aus dem Vorjahr in manchen Szenen modifiziert zum Vorteil des Ganzen. Etwa der Auftritt der Vertikaltuchakrobatin Vera Horn oder der Schwanentanz von Sophie Böhmländer. Dies alles unterstreicht die Sinnlichkeit des Musicals. Dazu die vielen schönen und eingängigen Melodien von Konstantin Wecker, Christopher Franke und Nic Raine und die Buch- und Liedtexte von Rolf Rettberg. Thriller und Melodram zugleich, Liebe, Kunst und Zerstörung eingefangen in zweieinhalb faszinierenden Stunden. Bühnenbild und modernste Bühnentechnik machen Ludwig² so zu einem Gesamtkunstwerk. Und so wird auch der 15. August 2019 nur ein Ziel kennen: Ludwigs Festspielhaus in Füssen.