Es entwickelte sich von Beginn an eine einseitige Partie. Obertürkheim machte das Spiel und versuchte Druck nach vorne aufzubauen. In der zehnten Minute entsprang der Feldüberlegenheit auch was Zählbares. Nach einer starken Hereingabe von Katrin Wißmann war Jennifer Geyer einen Schritt schneller als die DFC-Torfrau am Ball und lenkte ihn zum 1:0 ins Tor. So wollte man weitermachen. Doch obwohl Schwäbisch Hall den Gästen eigentlich nichts entgegenzusetzen hatte, dauerte es weitere 20 Minuten, bis der zweite Treffer fiel. Eine Haller Abwehrspielerin ging im eigenen Strafraum mit der Hand zum Ball. Den fälligen Elfmeter verwandelte Claudia Schröter