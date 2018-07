Anzeige

EsslingenWas sich manche Hersteller alles einfallen lassen, wenn für ein gänzlich neues Auto ein Name gesucht wird, das wird zum Beispiel an Kias Kompaktmodell deutlich. Dieses feierte als „cee’d“ im Jahre 2006 seine Weltpremiere – und nicht nur Journalisten hatten mit der Kleinschreibung und dem Zeichen zwischendrin (ein Akronym) ihre Mühe. Das ce stand dabei für die französische Abkürzung zu Europäische Gemeinschaft und das e`d für „European Design“ – weil es der erste Kia war, der in Europa (Slowakei) gefertigt wurde. Okay, das ist aber Schnee von gestern, denn jetzt ist die dritte Generation am Start – und Kia hat vernünftigerweise aus dem cee’d ein Ceed gemacht. Was aber wirklich wichtig ist: Der neue Kompakte von Kia bietet nun mehr Platz für die Passagiere und das Gepäck, obwohl die Länge mit 4,31 Meter gleich blieb. Des Rätsels Lösung: Die Koreaner haben dem Ceed dank einer neuen Plattform einen längeren Radstand verpasst. Dadurch hat sich das Ladevolumen auf 395 Liter vergrößert, 15 Liter mehr als der Golf. Gleichzeitig kostet der kompakte Kia mit seinem Einstiegspreis von 15 990 Euro ein paar Tausender weniger als der kompakte VW. Komfortabel ist auch der herausnehmbare Boden und die jetzt um fast neun Zentimeter niedrigere Ladekante beim Ceed.

Erstmals mit Stauassistent

Als erster Kia in Europa hat der neue Ceed, dessen Design auch überarbeitet wurde, einen Stauassistenten, der den Fahrer bei stockendem Verkehr entlastet. Bequem ist auch das intelligente Parksystem (beides je nach Ausführung). Hinzu kommt ein breites Spektrum an Sicherheitsassistenten. Serienmäßig bereits ab Basisversion sind Helfer wie Kollisionswarner mit Notbremsassistent, aktiver Spurhalteassistent, Fernlichtassistent und Müdigkeitswarner. Je nach Version sind zudem Spurwechselassistent, Querverkehrwarner und Verkehrszeichenerkennung an Bord.

Motorisiert wird die neue Ceed-Generation mit drei Benzinern und zwei Dieseln. Darunter ist ein neuer 1,4-Liter-Turbobenziner mit 103 kW (140 PS), der laut Kia den Sprint in 8,9 Sekunden schafft und eine Spitze von 210 km/h erreicht. Zur Verfügung stehen in puncto Benziner noch ein 1,0-Liter-Turbo (Dreizylinder) mit 88 kW/120 PS sowie ein 1,4-Liter-Sauger mit 73 kW/100 PS. Die Diesel-Fraktion wird mit zwei neuen 1,6-Liter großen Varianten bedacht, die 84 kW/114 PS und 100 kW/136 PS leisten, je mit SCR-Katalysator. Die Verbrauchswerte liegen nach Angaben des Herstellers bei 3,8 Litern Diesel bis 5,8 Litern Benzin (CO2-Ausstoß 99 bis 135 g/km). Sämtliche Triebwerke sind mit modernen Abgasreinigungssystemen ausgestattet und entsprechen der Abgasnorm Euro 6d-Temp, auf die Kia auch alle weiteren Modelle bereits zum 1. September 2018 umstellt, also ein Jahr früher als vorgeschrieben. Neben den standardmäßigen Sechsgang-Schaltgetrieben sind der 1.4 T-GDI und die stärkere Variante des 1.6 CRDi auch mit einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe mit Sport-Modus erhältlich. Auch das neue, straffer abgestimmte Fahrwerk und die direktere Lenkung tragen zum sportlichen Fahren bei. Zudem ist der Ceed nun dank verstärkter Geräuschdämmung leiser als zuvor.

Bereits die Einstiegsversion Attract beinhaltet zum Beispiel Audiosystem mit 5-Zoll-Display, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Geschwindigkeitsregelanlage und Dämmerungssensor. Die breite Basisausstattung wird in der Ausführung Edition 7 unter anderem durch Klimaanlage und 16-Zoll-Räder abgerundet. Die Vollausstattung der Topversion Platinum Edition reicht von 8-Zoll-Navigation, JBL-Premium-Soundsystem und induktiver Ladestation bis zu Lederbezügen, elektrisch einstellbarem Fahrersitz, Sitzventilation vorn und Aluminium-Sportpedalen. Wie bei Kia üblich, gilt auch für den neuen Ceed eine Herstellergarantie von sieben Jahren.

Neue Karrosserievariante

Zunächst startet der Ceed als Fünftürer mit Schrägheck. Im Herbst folgt der Sportswagon genannte Kombi, der um zehn Zentimeter auf 4,60 Meter wächst und mindestens 600 Liter Stauraum bieten soll. Ein dreitüriger ProCeed, wie bisher, ist von der neuen Generation nicht geplant. Stattdessen ist eine neue Karosserievariante angedacht, die sich an das i30-Fließheck (Fastback genannt) der Konzernmutter Hyundai anlehnt. 2019 wird der Ceed zudem mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem erhältlich sein.

Seit Einführung des ersten Kia „Made in Europe“ Anfang 2007 sind in Zilina mehr als 1,3 Millionen Einheiten des Modells vom Band gelaufen, fast 150 000 davon gingen an deutsche Kunden. Damit ist der Ceed der bis heute meistverkaufte Kia in Deutschland, auch wenn er in der aktuellen Kia-Bestsellerliste inzwischen vom noch erfolgreicheren Kompakt-SUV Sportage überholt wurde. jp/fxp