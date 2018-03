Anzeige

Neuhausen (kh) - Einige Straßen weisen in Neuhausen massive Schäden auf. In mehreren Stufen lässt die Gemeinde die Straßen sanieren. Für den zweiten Bauabschnitt investiert sie fast eine Million Euro. Darin enthalten ist auch der Umbau der so genannten Pfäfflekreuzung zu einem Kreisverkehr. Ein weiterer Kreisel entsteht an der Kreuzung Rupert-Mayer-Straße/Novizenweg.