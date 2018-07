Anzeige

EsslingenDas erste Auto von Subaru war drei Meter lang und 1,30 breit und wurde in Japan steuerlich begünstigt, um die Motorisierung der Bevölkerung zu beschleunigen. Genau 60 Jahre ist das her. Stellt man Subarus aktuelles Flaggschiff daneben, den 4,82 Meter langen und 1,84 Meter breiten Outback, wird deutlich, wie sich die Dimensionen verändert haben. Heute gilt Subaru als weltweit größter Hersteller von Allrad-Pkw.

Freilich, auf dem deutschen Markt spielt Subaru zwar nur in Mittelgebirgsregionen und in waldreichen Gegenden eine größere Rolle, also da, wo Allradantrieb besonders gefragt ist. Aber als Vorreiter bei der Allrad-Technik ist ein Subaru auch empfehlenswert, wenn es um winterliche Straßenverhältnisse im Flachland geht. Das gilt im Besonderen für eben jenen Outback, ein Mix aus SUV und Kombi, dem die Japaner zum neuen Modelljahr zusätzliche Assistenzsysteme spendiert haben. Gleichzeitig wurde der 175 PS starke Boxermotor auf die künftige, strenge Abgasnorm Euro 6d-TEMP eingestellt.

Für die fünfte Generation des mit permanentem Allradantrieb ausgestatteten Outback gibt es zudem die neue Einstiegsversion Active, die ab 36 900 Euro erhältlich ist. Diese ist bereits serienmäßig mit Annehmlichkeiten wie kombinierter Totwinkel-, Spurwechsel- und Querverkehrs- und Fernlichtassistent ausgestattet. Hinzu kommt das um einen aktiven Spurhalteassistenten mit Lenkunterstützung erweiterte Eyesight-System, das zuverlässig Fußgänger erkennt. Neu ist auch das Audiosystem „Gen. 3“: Neben einer Acht-Zoll-Touchscreen umfasst es unter anderem das Digitalradio DAB+ sowie Apple CarPlay und Android Auto für eine vollständige Smartphone-Einbindung. Zum Serienumfang gehören außerdem ein CD-Player, sechs Lautsprecher und eine verbesserte Spracherkennung. Zur serienmäßigen Rückfahrkamera gesellen sich außerdem eine Front- und eine Seitensichtkamera, die das Einparken vereinfachen. 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Sitzheizung für die Vordersitze, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Licht- und Regensensor und eine automatische Türverriegelung während der Fahrt komplettieren die Serienausstattung des Outback.

In der mittleren Ausstattungslinie „Comfort“ (ab 39 400 Euro) kommen unter anderem ein gemeinsam mit TomTom entwickeltes Navigationssystem, ein elektrisch bedienbares Glasschiebedach sowie eine elektrisch arbeitende Heckklappe hinzu. Das Topmodell „Sport“ (ab 41 300 Euro) beinhaltet neben 18-Zoll-Leichtmetallfelgen unter anderem Ledersitze vorn und hinten, schwarze Interieurleisten und silberne Kontrastnähte, eine Lenkradheizung, eine Sitzheizung für die äußeren Fondsitze und ein erweitertes Audiosystem von Harman/Kardon mit zwölf Lautsprechern.

Aus 2,5 Litern Hubraum schöpft der Vierzylinder 129 kW/175 PS und ein maximales Drehmoment von 235 Nm bei 4000 Umdrehungen pro Minute. Den kombinierten Verbrauch gibt Subaru mit 7,3 Litern Benzin an (CO2: 166 g/km), die Spitzengeschwindigkeit mit 198 km/h und den Sprint auf 100 km/h mit 10,2 Sekunden. Das Ladevolumen beträgt satte 559 bis 1848 Liter.

Das X-Mode Allrad-Managementsystem, die aktive Drehmomentverteilung Active Torque Vectoring und der wählbare SI-Drive sorgen beim Outback für beste Traktion und Fahrspaß auf jedem Terrain. Den Gangwechsel übernimmt dabei die stufenlose Automatik Lineartronic, der Fahrer kann alternativ über Schaltwippen am Lenkrad selbst eingreifen – zum Beispiel bei Bergabfahrt auf serpentinenreicher Strecke – und zwischen sieben manuellen Stufen wählen. jp/fxp