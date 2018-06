Anzeige

EsslingenSuzuki ist hierzulande zwar keine große Nummer, weltweit aber schon: Der japanische Autohersteller hat sich zum Ende des vergangenen Jahres unter die Top Ten vorgearbeitet: Mit 3,22 Millionen verkauften Einheiten verbuchte Suzuki 2017 ein neues Rekordhoch. Als Verkaufslokomotive gilt dabei der Swift, ein rund um den Globus ausgelieferter Kleinwagen, der 1983 sein Debüt feierte und vor einem Jahr in der sechsten Generation durchgestartet ist.

Jetzt legt Suzuki eine PS-starke Version nach und lässt mit dem Swift Sport der dritten Generation die Muskeln spielen. Das kleine Kraftpaket kommt jetzt zu den Händlern und präsentiert sich dabei so stark und so schnell wie nie zuvor. Sein Einstiegspreis: 21 400 Euro. Dafür hat der Kleinwagen nicht nur einen sportlicheres Design und eine gehobene Ausstattung sondern auch moderne Assistenzsysteme an Bord, wie etwa einen Fernlichtassistenten, ein Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff, eine dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS), eine Müdigkeitserkennung sowie einen adaptiven Tempomaten (ACC).

8,1 Sekunden im Sprint

War bei der zweiten Generation (seit 2012) schon bei 82 kW/112 PS Schluss, so ist beim neuen Swift Sport ein 1,4 Liter großer Vierzylinder-Turbo unter der Haube, der 103 kW/140 PS leistet und den Suzuki als „Boosterjet“ bezeichnet. Mit maximal 230 Nm beschleunigt er in 8,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erlaubt mit 210 km/h als einziges Modell in der Baureihe eine Spitzengeschwindigkeit über 200 km/h.

Dies gelingt auch durch das nun um 80 Kilogramm geringere Gewicht: Der neue Swift Sport wiegt jetzt leer nur noch 970 Kilogramm. Den Verbrauch gibt Suzuki mit 5,6 Litern an (Schadstoffausstoß: 125 g/km CO2). Der kleine Kraftzwerg präsentiert sich unter anderem mit zwei Auspuffendrohren. Größenmäßig hat nur die Breite zugelegt – um vier Zentimeter. Hingegen ist die Länge mit 3,89 Metern gleich geblieben. Trotzdem ist mit bis zu 947 Litern das Ladevolumen nun um 54 Liter größer als zuvor. Für kurze und knackige Gangwechsel hat Suzuki das 6-Gang-Schaltgetriebe weiterentwickelt: Es erlaubt nun geschmeidigeres Schalten und eine direktere Rückmeldung, teilt der Hersteller mit.

Rote Farbakzente im Innenraum sowie kontrastierende Farben an den Hauptinstrumenten sind beim Swift Sport serienmäßig, ebenso Sportsitze mit integrierten Kopfstützen. Hinzu kommen ein Bluetooth-System mit Smartphone-Einbindung via Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink sowie 7-Zoll-Touchscreen und 3D-Navigation.

Rundum sportlich

Das sportliche Design des Swift Sport wird unterstrichen von einem Seitenschweller und Heckdiffusor in Carbon-Optik, zwei kegelförmigen Auspuffendrohren sowie schwarzen A- und B-Säulen, die das Dach des Fahrzeugs laut Suzuki „scheinbar schweben lassen“. Zusätzlich verfügbar ist eine Metallic-Lackierung, dies allerdings zum Aufpreis von 500 Euro.

Auf dem deutschen Automarkt rangiert Suzuki mit einem Anteil von aktuell 1,1 Prozent etwa auf Platz 20. Im vergangenen Jahr wurden 38 165 Einheiten abgesetzt – ein neues Absatzhoch. Damit verbucht die Marke in Deutschland einen Zuwachs um ganze 21,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Herbst bringen die Japaner die neue Generation des Jimny, ein kleiner Geländewagen, der 1998 sein Debüt auf dem europäischen Markt feierte und längst Kultcharakter hat. Erlkönigevom neuen Jimny wurden bereits gesichtet. So schreibt „auto, motor und Sport“: „Der Prototyp wirkt wie eine verkleinerte Version des Mercedes G-Modell“. Die Neuauflage des Suzuki Jimny bleibe ihrem kompakten Format treu. Auch der Neue scheine kaum über die bisherige Länge von 3,70 Meter zu wachsen. Es bleibe zudem beim dreitürigen Konzept.