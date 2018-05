Anzeige

EsslingenMit prominenten Sportlern oder Schauspielern wie etwa Opel wirbt VW für seine Autos nicht. Für das neue SUV reichen schon einige Grasbüschel als Honorar. Ein widerspenstiger Widder spielt nämlich die Hauptrolle - also ein richtiger Bock für den T-Roc! Im TV-Spot soll das Tier die Durchsetzungskraft des neuen Modells im Segment der kompakten SUV verdeutlichen. Es kommt schon als Anführer der Herde zur Welt und weist seine Gegner selbstbewusst in die Schranken. Der T-Roc wird dabei als ebenbürtiger Partner in Szene gesetzt, denn er ist ebenfalls dazu geboren, die Führung zu übernehmen. Dass das Szenario des Werbespots Realität werden kann, das verdeutlichen die bisherigen Verkaufszahlen des T-Roc, der sich nach wenigen Wochen bereits in die Top-Ten der SUVs katapultiert hat. Das Einstiegsmodell mit 1.0 TSI-Motor (85 kW/115 PS) ist ab 20 390 Euro erhältlich.

Der wahlweise front- oder allradgetriebene T-Roc ist das erste SUV von VW, das in einer Zweifarb-Lackierung mit optisch abgesetzter Dachpartie geordert werden kann. Mit Front Assist und Lane Assist hat er serienmäßig modernste Assistenzsysteme an Bord, optional stehen weitere Systeme, unter anderem ein Stauassistent, zur Auswahl. Darüber hinaus bietet der 4,23 Meter lange T-Roc Fahrkomfort auf Golf-Niveau, denn im Grunde genommen ist es ein hochgebockter Golf, der ebenfalls den Modularen Querbaukasten (MQB) des VW-Konzerns nutzt.

Neben der Basismotorisierung stehen zunächst zwei weitere Benziner mit 110 kW/150 PS und 140 kW/190 PS sowie ein Diesel mit 110 kW/150 PS (ab 30 075 Euro) zur Wahl, wobei die beiden Letzteren auch mit 7-Gang-DSG und Allradantrieb geordert werden können.

Der T-Roc ist im Segment unterhalb des Tiguan positioniert und dürfte seinem großen Bruder wohl den einen oder anderen Kunden abspenstig machen. Sind alle fünf Plätze besetzt, ergibt sich bei Beladung bis zur Oberkante der Rücksitzlehne ein Kofferraumvolumen von 445 Litern. Die Rücksitzlehne kann im Verhältnis 60/40 geteilt umgeklappt werden, so entsteht ein Ladevolumen von bis zu 1290 Litern. Kaum ein anderes SUV dieser Klasse biete ein ähnlich großzügiges Package, teilt VW mit.

Bereits die Basisversion (nur Frontantrieb) hat Hightech-Systeme wie das Umfeldbeobachtungssystem Front Assist mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, eine Multikollisionsbremse und den Spurhalteassistent Lane Assist an Bord. Genauso gehören Details wie die Klimaanlage, das Infotainmentsystem Composition Colour, LED-Rückleuchten, ein optischer Unterfahrschutz (Schwarz) und das LED-Tagfahrlicht im Stoßfänger zur Basisausstattung.

In einer eigenen Liga innerhalb des Segmentes spielt der T-Roc dank seiner Assistenzsysteme. Zur schon serienmäßig gut bestückten Ausstattung kann das SUV optional mit neun weiteren Assistenzsystemen konfiguriert werden. Dazu zählen automatische Distanzregelung ACC, Rückfahrkamera Rear View, Spurwechselassistent inkl. Ausparkassistent Rear Traffic Alert, Spurwechselassistent Blind Spot-Sensor, Parklenkassistent Park Assist inklusive Rangierbremsfunktion, Stauassistent und Emergency Assist.

80 Designvarianten

Zudem kann der T-Roc mit einem in dieser Klasse ungewöhnlich großen Spektrum an Komfortsystemen an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Neben der adaptiven Fahrwerksregelung DCC und der Progressivlenkung gehören auch die elektrische Betätigung der Heckklappe und das schlüssellose Schließ- und Startsystem Keyless Access dazu.

Wie einst beim Polo Harlekin treiben es die Wolfsburger beim T-Roc nach langer Zeit wieder mal besonders bunt und bieten in der Kombination aus Grundlack, Kontrastfarbe und Zierkonsolen für den Innenraum über 80 Designvarianten an. Ab 2020 setzen die Wolfsburger noch Einen drauf und bringen den T-Roc auch als Cabrio auf den Markt, das im VW-Werk in Osnabrück gebaut werden soll.