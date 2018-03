Ein Anblick wie im Mittelalter

Esslingen (bes) – Hunderte von Ordensschwestern und einige Brüder stapften am Samstag im evangelisch geprägten Esslingen durch den Schnee – ein ungewohnter Anblick, der viele Blicke auf sich zog. Grund dafür war der Ordenstag der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Neckar Forum, zu dem auch Bischof Gebhard Fürst gekommen war. Den Ordenstag in der Neckarstadt auszurichten, war eine Idee der Macher der Ausstellung "Zwischen Himmel und Erde - Klöster und Pfleghöfe in Esslingen".