Man darf es durchaus eine kleine Durststrecke nennen, was die VfB-Frauen um das Trainerteam Oliver Kruschke und Uwe Hild hinter sich haben: Zwei vermeidbare Niederlagen gegen schlagbare Gegner und eine völlig desolate Leistung bei der 0:4-Auswärtspleite in Hagsfeld. Die Gründe für die zuletzt schwache Vorstellung wurden in mehreren Taktik-Einheiten aufgearbeitet. Vor allem am Aufbauspiel und an der fehlenden Kommunikation auf dem Platz musste intensiv gearbeitet werden. Gegen die Gäste aus Niefern zeigten sich dann tatsächlich deutliche Verbesserungen in diesen Bereichen - zumindest in der ersten Halbzeit. Bereits kurz nach dem Anpfiff unterlief einer