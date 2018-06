Anzeige

EsslingenWenn die Fußball-WM läuft, dann mischt Hyundai mit – und dies seit rund 20 Jahren. Als Hauptsponsor der FIFA stellt der koreanische Autohersteller die Fahrzeuge für den Transport der Nationalmannschaften, Schiedsrichter und Offiziellen während des Turniers bereit, darunter auch den Bus für Jogi Löws Team, der den Slogan „Zusammen. Geschichte schreiben“ trägt beziehungsweise trug.

Wie die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft nach dem jämmerlichen WM-Aus weiter geht, bleibt abzuwarten. Für Hyundai indessen ist der weitere Erfolg quasi programmiert, betrachtet man die Verkaufszahlen innerhalb dieser vergangenen 20 Jahre Fußball-Engagement. Kräftig zum Anstieg der Fieberkurve beigetragen hat der i20, Hyundais Kleinwagen, der 2009 den Getz abgelöst hat und durchaus als Polo-Konkurrent betrachtet werden kann.

Eine neue Front

Der i20, im Entwicklungszentrum von Hyundai in Rüsselsheim entworfen und in der Türkei gefertigt (circa 80 000 pro Jahr), ist seit 2015 in der zweiten Generation auf dem Markt. Jetzt haben die Koreaner ihrem Erfolgsmodell ein Facelift verpasst und gleichzeitig das Modellangebot gestrafft. Der bisher angebotene Dreitürer wurde gestrichen, ebenso flog der Diesel raus. Der Wegfall des Selbstzünders dürfte allerdings verschmerzbar sein, er hatte laut Hyundai ohnehin nur einen Verkaufsanteil von gerade mal zwei Prozent.

Die Front des i20, der nun ab 12 800 Euro erhältlich ist, wurde vollständig überarbeitet. Neben einem neu gestalteten vorderen Stoßfänger hat der i20 nun den aktuellen Kaskadengrill, der bereits von anderen Modellen bekannt ist. Die Heckpartie prägen ebenfalls überarbeitete Stoßfänger und neu gestaltete Heckleuchten. Neu ist auch die Heckklappe mit integriertem Nummernschildfeld und in 15 und 16 Zoll verfügbare Alufelgen, die dem i20 einen sportlichen Look verpassen. Innen ist es bunter geworden: Kunden können neben den bekannten Interieur-Farben Schwarz und Grau-Blau nun auch zwischen einem neuen Rot-Ton und einem kräftigen Blau wählen und Akzente am Armaturenbrett, den Sitzen sowie den Türinnenverkleidungen setzen. Der Kofferraum des i20 bleibt bei einem Volumen von 326 Litern, ist damit weiterhin um satte 75 Liter größer als beim Polo. Die gesamte i20-Modellfamilie erhält mit dem Facelift zudem neueste Konnektivitätslösungen, die auf maximalen Bedienungskomfort und schnelle Smartphone-Einbindung ausgelegt sind. Vier Audiosysteme sind verfügbar. Außer dem bekannten 3.8-Zoll-Display gibt es auch ein 5-Zoll-Monochrom-Display sowie das neue 7-Zoll-Display, das die Einbindung des Smartphones via Apple CarPlay und Android Auto ermöglicht und mit Navigationspaket und Live-Service erhältlich ist.

Der i20-Fünftürer und der rustikaler aussehende i20-Active (ab 14 900 Euro) sind weiter mit dem 1.0 Liter-Turbo-Dreizylinder erhältlich, der wahlweise 74 kW/100 PS (5-Gang-Schaltgetriebe) oder 88 kW/120 PS (6-Gang-Schaltgetriebe) liefert. Beide sind optional mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) kombinierbar, das Hyundai erstmals für die i20-Baureihe anbietet. Für den i20-Fünftürer ist außerdem ein 1.2-Liter Benziner mit 5-Gang-Schaltgetriebe im Angebot, mit 55 kW/75 PS und 62 kW/84 PS. Für den i20-Active ist der 1.4-Liter Saugmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und einer Leistung 74 kW/100 PS erhältlich. Alle Motor-/Getriebevarianten der einzelnen i20-Derivate sind nun mit Start-/Stopp-Automatik ausgestattet und erfüllen bereits die neue Euro 6D-Temp-Abgasnorm.

Sondermodelle zur WM

Mit dem Facelift erhält der i20 auch neueste Sicherheitssysteme, darunter das Spurhaltewarnsystem (LDWS), den aktiven Spurhalteassistenten (LKA), die City-Notbremsfunktion (bis 75 km/h) mit Frontkollisionswarner (FCWS), den Aufmerksamkeitsassistenten (DAW) sowie den Fernlichtassistenten (HBA). Wie bisher sind die Ausstattungsvarianten Pure, Select, Trend und Style verfügbar. Anlässlich der Fußball-WM hat Hyundai sogenannte Passion-Sondermodelle in sechs Baureihen aufgelegt, darunter auch den umfangreich ausgestatteten i20 Passion, der ab 15 530 Euro erhältlich ist.