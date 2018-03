Zum großen Dankeschön in Orange haben sich die Jugendlichen des TV Hegensberg in Szene gesetzt.Sokele

Von Baum zu Baum, von Licht zu Licht - bis auch das letzte Rätsel der bunten Licht- und leisen Geräuschstationen gelöst war: So begann die zwölfte und letzte Jugendfreizeit des TV Hegensberg im Feriendorf Gomadingen. Unter dem Motto „Dschungel“ packte das Organisationsteam tolle Ideen für den gemeinsamen Spieleparcours aus. Zum letzten Mal quälten sich 110 Kinder durch den gefährlichen Dschungelpfad, bei dem viele Aufgaben gelöst werden mussten. Schaffen wir es als Team über den Krokodilfluss? Gewinnen wir gegen die Affen das Bananen-Weitwerfen? Überleben wir den dubiosen Barfuß-Pfad? Und in welcher Zeit hangeln wir uns über die tiefe Schlucht? Dabei gingen leider einige Versuche schief. Dank der guten Betreuung durch die älteren Kinder überlebten aber alle das Abenteuer unverletzt, sodass der Tag mit einem bunten Abend gefeiert werden konnte.Bestens organisiert hatten dies Marie und Franzi, die allen zur Belohnung das begehrte Gomadingen T-Shirt überreichten. Wie immer kamen diverse Trainingseinheiten nicht zu kurz. Sogar für eine Wanderung ins nahe Dapfen fand das Team der Leichtis Zeit. Dort wurde eine kleine Seifenfabrik besichtigt. Die von dort mitgebrachten Schatztüten dufteten lecker nach Rosen, Zitronen und sogar nach Basilikum. Ebenfalls zum letzten Mal wurde sonntags das Hallenbad in eine große Dauerfontäne verwandelt, bis es passend zu ein paar Regentropfen hieß: Tschüss und danke für zwölf Jahre Gomadingen.