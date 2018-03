Anzeige

„Nimm Frauengold . . . und Du blühst auf!“ Unter diesem Motto feierten die Esslinger Gewerkschafterinnen in diesem Jahr den Internationalen Frauentag. Gemeinsam mit der Dieselstraße, dem DGB und Verdi hatten die IG Metall-Frauen zum Frauenkabarett eingeladen. 200 kamen, um das musikalische Duo „Frauengold“ zu erleben. Renate Geigenhals und Margot Finkbeiner amüsierten sich und die Frauen an einem Abend, an dem frau nicht nur erfuhr, dass Dornröschen aus ihrem Schlafschloss ein Wellnesshotel gemacht hat. Vor allem wurde klar: Ein Schlückchen Frauengold (übrigens ein Getränk aus den 50er-Jahren) hilft, um sich mal so richtig gehen zu lassen. Wen interessiert denn schon, ob die Wohnung blitzblank, der Mann zufrieden und das Make up passend ist? Gerade Frauen in den Wechseljahren benötigen ihre Energie schließlich vor allem dafür, dass noch was passiert im Leben. Susanne Geiger und Birgit Kruckenberg-Link gaben zwei Stunden lang alles, ernteten donnernden Applaus und kamen um Zugaben nicht herum.