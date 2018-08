Fellbach (tos) - Nach Startschwierigkeiten kommt der SV Fellbach in der Landesliga immer besser in Schwung. Zwei Siege in Folge haben bewirkt, dass man sich von fast ganz hinten bis auf den achten Platz vorgearbeitet hat. Allmählich pirscht man sich also an die Region heran, die man vor der Saison ins Visier genommen hat: das vordere Tabellendrittel. Und das Team von Trainer Markus Kärcher will den Rückstand nach vorne weiter verkürzen. Denn heute Abend, 20 Uhr, tritt der Tabellenzweite Salamander Kornwestheim im Max-Graser-Stadion an. Kornwestheim hat derzeit drei Zähler mehr auf dem Konto stehen und durch einen erneuten Dreier könnten