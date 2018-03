Anzeige

Rund 4000 Gastronomen und Hoteliers folgten einer Einladung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Grandls Hofbräu-Zelt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Nach einer politischen Kundgebung, bei der auch Alexander Bonde (Grüne), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Nils Schmid (SPD), Vize-Ministerpräsident und Finanzminister, sowie Guido Wolf, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, zu Wort kamen, wurden die zehn Hauptpreise der Tombola verlost. Der Hauptgewinn, ein brandneuer Smart, der von der Fachmesse Intergastra zur Verfügung gestellt wurde, ging an Drazenka Fucker, Hausdame im Hotel Ecoinn in Esslingen. „Das ist eine tolle Überraschung“, freute sich die glückliche Gewinnerin. Der Erlös der Tombola in Höhe von 25 000 Euro wird für die Förderung der Ausbildung im Gastgewerbe verwendet.