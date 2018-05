Anzeige

Anzeige

StuttgartUm ihre Gesundheit müssen sich die vier Doppelkopf-Spieler keine Sorgen machen, schließlich ist ja ein Arzt unter ihnen. Es ist Tradition bei der Burschenschaft Hilaritas, dass bei der hausinternen Doppelkopf-Meisterschaft Alt gegen Jung spielt. „Dabei müssen die Altgedienten den Nachwuchs einladen“, beschreibt Rolf Kübler, seines Zeichens Wasendoktor. Da gehe es um das Kennenlernen und Traditionspflege. Die Teilnehmer werden gelost. Und für den Wasendoktor war klar, dass er die Runde auf den Wasen einlädt. Mit dem Riesenradbetreiber Oscar Bruch Senior war er lange in Kontakt. Das Unternehmen Bruch betreibt derzeit drei Riesenräder. Eines wird immer zum Frühlingsfest, das zweite fürs Volksfest aufgebaut. Das dritte hat Kübler in Düsseldorf gesehen. Es verfügt über eine VIP-Gondel, in die vier Personen passen, die mit Ledersesseln, Minibar und TV-Gerät ausgestattet ist. „Da kam mir die Idee, den Doppelkopf-Abend in der Riesenrad-Gondel auszutragen.“ In alter Verbundenheit mit dem Wasendoktor wurde beim „Bellevue“ Gondel Nummer 1 bereit gestellt, sogar ein Tisch installiert, damit ordentlich Doppelkopf gespielt werden kann. Auch für Essen und Getränke war gesorgt. „Wir wollen es den Herren ja so bequem wie möglich machen“, führte Richard Krolzig, Assistent der Geschäftsführung, schmunzelnd aus. Durch den Tisch war die Platzkapazität auf vier Personen beschränkt – fürs Doppelkopf-Spielen perfekt. Fünf Runden waren vorgesehen. „Das dürfte drei Stunden dauern“, freute sich Kübler auf einen vergnüglichen Abend in der Riesenrad-Gondel. Von wegen drei Stunden – den ganzen Abend wurde gezockt. Die Aussicht, die sich aus der Gondel bietet, wurde nur kurz wahrgenommen, schließlich galt das Augenmerk dem Spiel. Das Los wollte es, dass drei altgediente Burschenschaftler und ein „Fuchs“, das ist ein Anwärter, zusammentrafen: Rolf, Marcus, Mattes und Walfried. Das Aufeinandertreffen von Ehemaligen mit den Aktiven wurde bereits „vor Jahrzehnten“ eingeführt, beschreibt Mattes. Das „Bellevue“ feiert in diesem Jahr Wasenjubiläum. 2008 wurde es das erste Mal beim Stuttgarter Frühlingsfest aufgebaut.