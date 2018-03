Anzeige

Donnerstag, 21. Februar:Bad Cannstatt - Ein Weichei zum Verlieben, Theaterschiff am Parkhaus Mühlgrün, Beginn 20 Uhr, Karten unter Telefon 95568-12. Weitere Vorstellungen am 22. und 23. Februar, Beginn 20 Uhr, am 24. Februar um 18 Uhr.

Freitag, 22. Februar:Rohracker - Das Bürgerhaus Alte Schule Rohracker, Tiefenbachstraße 4, lädt zur „Freitagsmagie“ mit Riktini, Fisselspecht und Flint, Magie, Tricks und Illusionen mit drei Meistern der Zauberei , Kindervorstellung um 17 Uhr, für Erwachsene um 20 Uhr.

Bad Cannstatt - Erben gesucht, mit Andrea Schmeckpeper, Andrea Rausch, Hannes Löflad, Komödie am Wasen, Elwertstraße 10, Beginn 20 Uhr, Karten unter Telefon 5779910 oder 6364884. Auch am 23. Februar, 20 Uhr und 1. März, 20 Uhr.

Samstag, 23. Februar:Bad Cannstatt - Der Schlag ans Hoftor, Kafka neu erlebt. Ein Musiktheater, Wilhelma Theater, Neckartalstraße 9, Beginn 19 Uhr, Karten unter Telefon 9548840.

Sonntag, 24. Februar:Freiberg - Komikerin Patrizia Moresco mit Programm „Wahn.Sinn!!!“, Bürgerhaus Freiberg/Mönchfeld, Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr, Karten unter Telefon 842128.

Dienstag, 26. Februar:Bad Cannstatt - Musical - Glanzlichter auf hoher See mit Markus Herzer (Piano), Martin Förster (Klarinette/Saxophon) , Theaterschiff, Frauenlob-Bar, 20 Uhr, Karten unter Telefon 95568-12.