Dominik Heissler ist bester Fähnrich

Altbach (eli) – 61 der besten Fahnenschwinger aus Baden-Württemberg haben sich in Altbach getroffen, um zu ermitteln, wer die Fahne am besten über eine Metallstange wirft, die immer höher gehoben wird. Am Ende siegte der Lokalmatador: Dominik Heissler warf die Fahne 13 Meter hoch. Wegen des starken Regens blieben die Zuschauer aus, die sich die Veranstalter erhofft hatten.