Von den Höhen des Westerwalds kamen die Western Wood Stompers ins Neckartal und demonstrierten, dass in ihrer Heimat nicht nur kalte Winde pfeifen, sondern auch heiße Musik gemacht wird.Wie gewohnt waren die Jazzfreunde des Jazzclubs Köngen von ihrer Hausband, der Götz-Hirschmann Combo, auf den Abend bestens eingestimmt, als die Westerwälder Jazzer mit „Way down yonder in New Orleans“ ihr Konzert eröffneten. Die Band hat in über 50 Jahren ihres Bestehens erfolgreich am Geschichtsbuch deutscher Jazzbands mitgeschrieben. Zwei der Musiker sind von Anfang an dabei, nämlich der Bandleader und Kornettist K. W. Breidenstein und Peter Latsch an Klarinette und Saxofon. Breiden-stein spielte nicht nur eine kraftvolle Lead-Stimme, sondern führte auch mit launigen Bonmots über die Musikstücke sowie deren Komponisten und Interpreten durch das Programm. Die Melodiegruppe wurde ergänzt durch Gerd Fischer an der Posaune, der ganz in der Tradition der alten Tail-Gate-Posaunisten spielte. Die Rhythmusgruppe mit Klaus Wilke am Schlagzeug, Matthias Ludewig am Piano, Johannes Zink an der Gitarre und Stefan Potschka am Kontrabass swingte und groovte. Mit Johannes Zink an der akustischen Gitarre haben sich die Western Wood Stompers nicht nur einen versierten Profimusiker an Land gezogen, sondern zugleich einen Mann, der den Altersdurchschnitt der Band erheblich nach unten zieht. Seine virtuosen Soli, eine Mischung aus Single-Note- und behändem Akkordspiel, wurden mit großem Beifall belohnt. Auch Potschka am Kontrabass glänzte bei seinen Soli und zeigte durch gelegentliches Streichen des Basses, dass er auch im philharmonischen Orchester bestens platziert ist. Das Repertoire der Gruppe, relaxed und unaufgeregt dargeboten, erstreckte sich über die klassischen Dixie-Standards wie „At the Jazzband Ball“ oder „Basin Street Blues“ bis hin zu Swing-Titeln wie „Caravan“ und „Undecided“. Ebenfalls nicht fehlen durften Nummern, die im Dixieland Revival der 60er-Jahre sehr populär wurden wie „Down by the River Side“ oder das als Schlussstück geplante „Mama don’t allow no Dixieland in here“, in dem K. W. Breidenstein, die Solisten noch einmal rundum vorstellte. Als Zugabe erwies sich Brahms’ Wiegenlied „Guten Abend, gut Nacht“ in der Art von Papa Bue’s Viking Jazzband als geeignet, um die Oldtime-Freunde aus der warmen Schlosskapelle in die kalte Novembernacht zu entlassen.