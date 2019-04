Als die Buchautorin Donna W. Gross erstmals den Song „Ich bin allein“ der Johanna aus ihrem als Musical adaptierten Erfolgsroman „Die Päpstin“ gehört hat, war sie nach ihrer eigenen Aussage zu Tränen gerührt. Weil dieses Lied ausdrückt, was Frauen empfinden, die ihr wahres Ich verbergen müssen. Und wie der Autorin mag es auch vielen unserer Leserinnen und Lesern ergangen sein, die mit uns am Sonntag das Musical „Die Päpstin“ in Ludwigs Festspielhaus in Füssen live erlebten. Am Ende des dramatischen Stückes schwoll der Applaus zu einem wahren Orkan an, Getrampel und minutenlange stehende Ovationen belohnten ein Ensemble und die Hauptdarsteller. Die Fahrt nach Füssen war der Auftakt unserer diesjährigen Hofbräu-Fahrten und wie schon im Dezember 2018 war auch diese zweite Audienz bei der Päpstin binnen weniger Tage ausverkauft. Die 75 Gäste hatten das Privileg, mit dem Doppeldecker Oldtimerbus direkt vor den Haupteingang des Festspielhauses chauffiert zu werden, wo sie von Festspielhaus-Mitarbeiterin Renate Böck begrüßt wurden. Sie erzählte Wissenswertes und Interessantes über das Haus am Ufer des noch immer trockenen Forgensees im Angesicht von Schloss Neuschwanstein, das nach dem Vorbild der Dresdner Semperoper für das erste Ludwig-Musical „Sehnsucht nach dem Paradies“ gebaut wurde. Es ist die Umgebung und die Atmosphäre, die dieses Theater einfach zu etwas Besonderem machen. Renate Böck bat unsere Gäste hinauf in das Foyer im 3. Stock, von wo aus die verglaste Front den Blick freigibt auf die Königsschlösser. Als Überraschung für unsere Gäste hatten wir zusammen mit den Verantwortlichen des Festspielhauses vor der Show ein persönliches Treffen mit zwei Darstellern des Musicals „Die Päpstin“ arrangiert, zwei denen Ludwigs Festspielhaus in den vielen Jahren selbst ans Herz gewachsen ist, denn Stefanie Kock und Alexander Kerbst spielen nicht nur in der Päpstin, sondern auch in Ludwig 2.

In „Die Päpstin“ ist Alexander Kerbst der Vater des bösen Anastasius, Gegenspieler von Johanna, der sich selbst gerne auf dem Papst-Thron gesehen hätte und am Ende zur Erreichung seines Ziels sogar den eigenen Vater meuchelt. Stefanie Kock ist in einer Doppelrolle zu sehen, als Mutter von Johanna und im 2. Akt als Marioza, Puffmutter (Die Titanin) von Rom. Zwei überaus sympathische Künstler, die nach Aufforderung sogar eine Kostprobe ihres gesanglichen Könnens ohne Technik und Mikrofon gaben. Alexander Kerbst bemühte dazu einen Titel aus dem Musical „Falco“, in dem er selbst die Hauptrolle spielte. Bestens eingestimmt hob sich dann der Vorhang zu einer grandiosen Musical-Inszenierung, zwar mit sparsamem Bühnenbild aber tollen Lichteffekten. Die Titelrolle spielte einmal mehr Anna Hofbauer, es ist „ihre Rolle“, die sie nicht nur spielt und singt, sondern lebt. Musicalgenuss vom Feinsten und ein Wiedersehen mit dem in Stuttgart bestens bekannten Kevin Tarte als Rabanus, dessen großartige Stimme bei der Arie „Hinter hohen Klostermauern“ vollendet zur Geltung kam. Uwe Kröger in der Rolle des Aeskulapius und Matthias Stockinger als Gerold gehörten gleichfalls zu dem gefeierten Cast. Noch zwei Mal in diesem Jahr fährt der Hofbräu-Bus nach Füssen: Am 29. September zum Ludwig-Musical und am 8. Dezember wegen des großen Erfolgs noch ein Mal zur „Päpstin“. Bier, Softdrinks und Vesper inklusive.