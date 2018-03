Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte Craig Taylor mit der Oberligamannschaft des TSV Dewangen einen Auswärtskampf in Her­brechtingen zu bestreiten. Als der eigene Einsatz auf der Matte beendet war, setzte sich der 47-jährige US-Amerikaner ins Auto und fuhr im Eiltempo die 320 Kilometer von der Ostalb nach Freiburg im Breisgau, wo am gleichen Abend die Bundesligariege der Dewangener ihren Einsatz hatte. „Ich konnte doch meinen Jungen nicht alleine ringen lassen, der braucht mich einfach an seiner Seite“, sagt Craig Taylor, der noch rechtzeitig zum Auftritt seines Sohnes in Südbaden ankam. Diese kleine