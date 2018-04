Bad CannstattDie Softballerinnen des TV Cannstatt gaben in der Vorsaison ihr Debüt in der Bundesliga-Süd – ein beeindruckendes dazu. Auf Anhieb gelang die Vizemeisterschaft, in der ersten Playoff-Runde war jedoch Schluss. Sportlich sprach alles für eine weitere Spielzeit in Deutschlands höchster Liga, aus finanzieller Sicht kamen den Verantwortlichen jedoch Bedenken. Letztlich hat man sich aber pro Bundesliga entschieden, weil „die Liga aus sportlicher Sicht alternativlos ist, uns bei einem Rückzug in die Verbandsliga viele Spielerinnen weggelaufen wären“, sagt Reds-Abteilungsleiter und Damentrainer Christoph Manske. Darüber hinaus biete das Unterhaus