Von Ulli Brünger





Salvador - Arjen Robben und Co. haben Weltmeister Spanien mit Fußball der Extraklasse entzaubert und sich für das Final-Trauma von 2010 gerächt. Die Oranje-Stars kamen in der Neuauflage des WM-Endspiels von 2010 in Salvador gegen einen völlig indisponierten Titelverteidiger um den mehrfach patzenden Torhüter Iker Casillas zu einem sensationellen 5:1 (1:1) und legten damit einen Traumstart in die WM-Endrunde von Brasilien hin.

„Dafür lebt man, dafür spielt man Fußball. Das können wir genießen. Ich hatte immer Vertrauen in diese Mannschaft. Wir können schon etwas. Wir müssen nur daran glauben“, schwärmte der zweifache Torschütze Robben und Kapitän Robin van Persie ergänzte: „Es ist unglaublich. Für die ganze Niederlande ist ein Traum wahr geworden. Ich kann es nicht erklären, aber es ist fantastisch. Niederländer, geht auf die Straßen. Das müsst ihr genießen.“

Den Spaniern droht nach der höchsten Auftakt-Niederlage eines Weltmeisters das Aus in der Vorrunde. Je zweimal van Persie (44./72. Minute) und Robben (53./80.) sowie Stefan de Vrij (64.) schossen den Sieg der Niederländer heraus, die vier Jahre zuvor noch nach dem 0:1 im Finale von Johannesburg bittere Tränen geweint hatten. Dabei war der Welt- und Europameister nach einem fragwürdigen Elfmeterpfiff durch Xabi Alonso in Führung gegangen, hatte sich dann aber mit haarsträubenden Fehlern selbst aus dem Spiel genommen. Die Niederländer spielten sich dagegen in der zweiten Hälfte angeführt vom bärenstarken Robben in einen Rausch.

Mit sieben Spielern aus der Final-Elf von Johannesburg startete Spanien und agierte dabei im gewohnten Tiki-Taka mit schnellen, kurzen Pässen. Ein neues Gesicht im Vergleich zu den vergangenen Großturnieren war Stoßstürmer Diego Costa, der zunächst durchaus zu überzeugen wusste, obwohl er als gebürtiger Brasilianer bei jedem Ballkontakt von seinen Landsleuten ausgepfiffen wurde. Die Niederländer, die eine defensive Taktik wählten, setzten auf schnelle Konter und waren dabei gefährlich - insbesondere wenn das Trio Robben, van Persie und Wesley Sneijder in Fahrt kam.

Die Elfmeter-Entscheidung des Italieners Nicola Rizzoli bei Spaniens Führung war zweifelhaft. Costa hatte im Strafraum de Vrij aussteigen lassen, war dem am Boden liegenden niederländischen Verteidiger dann aber auf das Bein gestiegen und so zu Fall gekommen.

Van Persie traf zum Ausgleich; vorausgegangen waren große Unstimmigkeiten in der spanischen Hintermannschaft. So hatte Sergio Ramos den Torschützen van Persie ziehen lassen, während Casillas viel zu weit vor seinem Tor stand.

Und es kam noch schlimmer für die erfolgsverwöhnte Elf von Vicente Del Bosque. So traf erst Robben, der Ramos und Gerard Pique alt aussehen ließ, zur niederländischen Führung (53.). Dann erhöhte de Vrij gar auf 3:1 per Kopf (64.). Dazwischen und danach hatte van Persie mit einem Lattenschuss (60.) und einer weiteren Großchance (68.) weitere Top-Chancen vergeben. In der 72. Minute war der United-Angreifer aber zur Stelle, als sich Casillas einen kapitalen Fehler leistete. Anschließend legte Robben ein traumhaftes Solo über den Platz zum 5:1 hin.

statistik

Spanien: Casillas - Azpilicueta, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba - Busquets, Xabi Alonso (62. Pedro Rodríguez) - Iniesta, Xavi, David Silva (78. Fàbregas) - Diego Costa (62. Torres).

Niederlande: Cillessen - Janmaat, Vlaar, de Vrij (77. Veltman), Martins Indi, Blind - de Jong, de Guzman (62. Wijnaldum), Sneijder - van Persie (79. Lens), Robben.

Schiedsrichter: Rizzoli (Italien).

Zuschauer: 48 173.

Tore: 1:0 Xabi Alonso (27./Foulelfmeter), 1:1 van Persie (44.), 1:2 Robben (53.), 1:3 de Vrij (64.), 1:4 van Persie (72.), 1:5 Robben (80.).

Gelbe Karten: Casillas / de Guzman, de Vrij, van Persie.

Beste Spieler: Iniesta / Blind, van Persie, Robben.