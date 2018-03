Nicht länglich, sondern quer aus der Rippe des Rindes, 40 Zentimeter lang, sechs bis acht Zentimeter dick und dazwischen ein Knochenstück - so muss ein Stück Fleisch für Julio Alberto Gonzalez und seine Freunde aussehen, um eine gepflegte Asado zu feiern. Asado ist einerseits eine Grillspezialität, bedeutet in Argentinien aber „auch so viel wie Grillfest“, sagt Gonzalez. Er kam vor 33 Jahren aus General Pacheko - etwa 40 Kilometer von Buones Aires entfernt - nach Deutschland. Auf die Asado werden Gonzalez und seine argentinischen Freunde morgen vor dem großen Finale gegen Jogis Elf verzichten, es eher mit der