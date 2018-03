Die Hockeyspielerinnen des VfB Stuttgart haben durch einen 3:1-Sieg über den SV Böblingen die Tabellenführung in der Oberliga übernommen. Die VfB-Tore erzielten Belinda Blaschik, Rebecca Sharpe und Tamara Beisiegel. Die VfB-Männer übernahmen in der 2. Verbandsliga durch Siege über den Mannheimer HC III (4:3) und den Club an der Enz (10:1) ebenfalls die Tabellenspitze.

