Die Gymnastik-WM wirft ihre Schatten voraus. Am Samstag waren die mehrfachen deutschen Meisterinnen Alica Peresunchak, Alessia Ceconi und Emeli Erbes (von links) auf ihrer Werbetour im Canstatter Carré zu Gast. Mit den Keulen, dem Reifen und dem Band zeigten sie bei Showaufführungen ihr Können - zur Freude der Besucher, für die es Freikarten zur Qualifikation gab. Vom 7. bis 13. September findet in der Stuttgarter Porsche Arena die Weltmeisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik statt. Noch hält sich bei den deutschen Hoffnungen die Aufregung in Grenzen, „aber das steigt sicher noch an“, sagt Erbes.Foto: Müller