„Die Spieler sind sehr erfolgshungrig - und sie wollen auch mal etwas in der Hand halten“, betonte Teammanager Oliver Bierhoff. „Es sind sehr viele junge Spieler dabei, ähnlich wie 2010. Der Vorteil ist sicher, dass die Basis besser ist als 2008 und 2010. Weil die Philosophie gefestigter ist“, erklärte DFB-Chefcoach Löw, der sich international längst einen hohen Stellenwert erarbeitet hat. Der Glaube an seine auserwählten Spieler um Kapitän Philipp Lahm ist groß. „Wir haben Selbstbewusstsein genug zu sagen, wir können weit kommen“, betonte Löw, auch wenn er die Unwägbarkeiten eines EM-Turniers kennt. Mit dem Erfolgsdruck könne man jedenfalls leben: „Ich glaube schon, dass wir relativ schwindelfrei sind und unsere Spieler damit gut umgehen.“ Der Bundestrainer rechnet beim Projekt Titelgewinn allerdings von Anfang an mit heftiger Gegenwehr. Das Ziel Europameister hätten „mindestens fünf andere Mannschaften auch“. Neben den Spaniern, die Deutschland nicht nur im EM-Finale 2008, sondern auch im Halbfinale der WM 2010 mit 1:0 besiegten, schreibt Löw auch den beiden Gruppengegnern Niederlande und Portugal sowie Frankreich, England und Italien höchste Ambitionen zu. Dennoch soll am 1. Juli in Kiew nach 16 Jahren wieder ein deutscher Kapitän nach einem EM-Endspiel den Pokal in die Luft recken.

Löws drittes großes Turnier

Am 30. Juni 1996 hatte der damalige Stürmer Bierhoff im Londoner Wembleystadion mit seinem umjubelten „Golden Goal“ zum 2:1 im Endspiel gegen Tschechien Deutschland letztmals zum Fußball-Europameister gemacht. Es war der dritte kontinentale Triumph einer DFB-Auswahl - seitdem wartet Deutschland auf einen Titel.

Für den 52-jährigen Löw ist es das dritte große Turnier als verantwortlicher Bundestrainer. Von seinen zehn Vorgängern auf dem wichtigsten Trainerstuhl der Nation trugen sich in Sepp Herberger (WM 1954), Helmut Schön (EM 1972 und WM 1974), Jupp Derwall (EM 1980), Franz Beckenbauer (WM 1990) und Berti Vogts (EM 1996) immerhin fünf in die Siegerlisten ein. Auch der sehr ehrgeizige Löw möchte irgendwann „in die Geschichtsbücher eingehen“, wie er gestand, „das ist doch klar“.

Löw hat mit der Kadernominierung demonstriert, dass er noch mehr auf junge, hochbelastbare Spieler setzten will. Seit der WM 2010 hat er den Verjüngungsprozess mit Talenten wie den Dortmundern Mats Hummels und Mario Götze oder dem Gladbacher Marco Reus weiter forciert.

Für Simon Rolfes, Dennis Aogo und Christian Träsch, die noch in der souveränen Qualifikation gefragt waren, hat Löw keinen Platz mehr. „Es ist die beste Nationalmannschaft, in der ich gespielt habe“, sagte Mittelfeldchef Bastian Schweinsteiger, der bereits 2004 in Portugal sein erstes EM-Turnier spielte: „Jeder erwartet, dass wir den Titel holen - wir wollen es natürlich auch.“ Allerdings bleibt abzuwarten, wie Schweinsteiger und seine Nationalmannschafts-Kollegen vom FC Bayern München die Niederlage im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea bis zum EM-Start verdauen.

Der Durchmarsch mit zehn Siegen in der EM-Qualifikation sowie bemerkenswerte Testspielerfolge 2011 gegen Rekordweltmeister Brasilien (3:2) oder den WM-Zweiten Holland (3:0) haben die Erwartungshaltung geschürt. „Wir haben sehr viel Potenzial“, erklärte Mesut Özil.

Neben sportlichem Ruhm würde der Titelgewinn den 23 deutschen Spielern auch eine Rekordprämie einbringen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zahlt jedem der 23 deutschen Spieler bei einem EM-Triumph 300 000 Euro.