Ab dem neuen Schuljahr 2009/2010 startet der Musikverein Zell in Zusammenarbeit mit der Grundschule Zell erstmals eine Bläserklasse. Alle wichtigen Blasinstrumente sind vertreten: Waldhorn, Tenorhorn, Klarinette, Querflöte, Posaune und Trompete. Gespielt werden diese Instrumente von Melanie Kern, Tamara Nashwan, Celine Pachner, Josephine Paulsen, Mariano-Giorgio Porretto, Max Rau, Annalena Riffelt, Clara Wächter und Paul Weit­brecht. Die zehn Schüler haben beim Instrumententag des Musikvereins mit Feuereifer ihre Instrumente ausprobiert und mit Hilfe der Leiterin der Musikschule Al Ge No, Bönisch, das passende Instrument ausgewählt. Jeweils mittwochs werden sie künftig üben.Die Musikvereins-Talente Larissa Kaufhold (Querflöte) und Katrin Strauß (Klarinette) aus dem Jugendspielkreis haben erfolgreich am D 1 - Lehrgang teilgenommen.

