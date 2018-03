Anzeige

Denkendorf (eli) - Im deutsch-französischen Jugendcamp lernen Jugendliche aus beiden Ländern derzeit ihre unterschiedlichen Kulturen kennen. Im CVJM-Haus in Denkendorf trainieren sie nicht nur Sprachen in Alltagssituationen. Es entwickeln sich auch Freundschaften. Die Betreuer sind ehemalige Teilnehmer, die von der Magie des Camps schwärmen, das jeweils im Wechsel in beiden Ländern stattfindet.Seite 15