Derbys als besonderen Reiz

Nach dem Aufstieg der HSG Ca-Mü-Max kommt es nun wieder zum Duell gegen die HSG Oberer Neckar

Bad Cannstatt - Nach dem Aufstieg der HSG Cannstatt-Münster-Max-Eyth-See gibt es nun wieder das Landesliga-Lokalderby gegen die HSG Oberer Neckar. Das erste Duell findet am 25. Oktober in Cannstatt, das zweite am 7. März in Wangen statt. Die Duelle stellen für beide Mannschaften einen besonderen Reiz dar. Jedoch verfolgt man unterschiedliche Ziele. Aufsteiger HSG Ca-Mü-Max möchte vorrangig den Klassenverbleib sichern. Dafür muss man maximal drei Teams hinter sich lassen. Der Obere Neckar hingegen will im vorderen Drittel landen.