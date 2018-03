Anzeige

Die Bürgergarde Esslingen hielt ihre diesjährige ordentliche Hauptversammlung im Vereinsheim in der Berliner Straße 17 ab. Der zweite Vorsitzende Karl Hanselmann senior begrüßte die zahlreichen Mitglieder und die Kameraden der Bürgergarde Neuhausen. Sein Gruß galt Michael Mayer sowie von der Esslinger Bürgergarde dem Ehrenmitglied Bruno Reinauer, Ehrenvorstand Heinz Rügner mit Gattin und Ehrenunteroffizier Hermann Öller. Die Tagesordnung wurde ohne Einwände anerkannt. Kommandant Karl Hanselmann senior berichtete von der Aktivenversammlung und gab noch die Termine für 2012 bekannt.Schriftführer Manfred Mok, Kassier Martin Schön und der Kämmerich Norbert Klöss gaben ihre Berichte ab. Bei allen bedankte sich Karl Hanselmann sen. für ihre geleistete Arbeit im abgelaufenen Vereinsjahr.Die Kassenrevisorin Grit Meckler bescheinigte Martin Schön eine einwandfreie Kassenführung und bat die Versammlung um Entlastung des Kassiers. Dies erfolgte per Handzeichen mit einer Enthaltung. Die Entlastung der restlichen Vorstandschaft durch Heinz Rügner erfolgte ebenfalls per Handzeichen mit neun Enthaltungen. Beim Vereinsausschuss bedankte sich Karl Hanselmann sen. für die geleistete Arbeit in der letzten Amtsperiode. Ebenso bedankte er sich bei allen Wirten des Vereins und allen Helfern beim Bürgerfest und beim Weihnachtsmarkt. Die Neuwahlen erfolgten geheim und brachten folgendes Ergebnis: Das Amt des Ersten Vorstands bleibt weiterhin unbesetzt, Kassier ist Martin Schön, Schriftführer Manfred Mok, Wirtschaftsführerin Erika Meckler, stellvertretende Wirtschaftsführerin Monika Krause. Beisitzer sind Manfred Meckler, Heike Kambs sowie Marianne und Erwin Franz. Als Kassenrevisoren wurden Roland Rausch und Irmgard Ziehfreund gewählt. Der schriftliche Antrag zur Beitragsermäßigung für Schüler und Studenten wurde mit Mehrheit abgelehnt, da der Vereinsbeitrag bei der Bürgergarde ohnehin sehr niedrig bemessen ist.