Von Achim Muth





Johannesburg - In Wirklichkeit ist Diego Armando Maradona nicht der Trainer der argentinischen Nationalmannschaft, er ist ihr zwölfter Spieler. Wahrscheinlich hat der bald 50-Jährige nie aufgehört mit dem Spiel, und ganz besonders gut ist das zu sehen in der sechsten Minute der Partie gegen Nigeria. Nach einer Ecke hat Gabriel Heinze mit einem tollen Hechtkopfball das 1:0 für den zweimaligen Weltmeister erzielt, da tanzt Maradona wie ein Irrwisch, rennt aufs Feld, und selbst als das Spiel wieder läuft, jubelt er noch und verzieht das Gesicht zur Fratze, so als hätte er eben höchstpersönlich getroffen.

Doch Diego Maradona trägt nicht mehr das himmelblau-weiß-gestreifte Trikot, sondern einen graufarbenen Anzug, der von oben viel zu weit wirkt. In die Kluft eines Trainers muss das Idol der argentinischen Fußball-Nation tatsächlich erst noch hineinwachsen. Durch die Qualifikation quälte sich die Elf vom Rio de la Plata, die Weltmeisterschaft nun aber soll für ihn eine Art Meisterstück werden. Auch wenn er bisweilen noch wie ein Lehrling wirkt bei seinen häufigen Beratungen am Spielfeldrand mit den beiden Assistenten Alejandro Mancuso und Hector Enrique. Aber er hat Großes vor: „Ich möchte, dass Argentinien neue Helden bekommt“, hatte Maradona noch im März vor dem Testländerspiel in München gegen die DFB-Elf gesagt und nach dem 1:0-Sieg mit dem Titelgewinn kokettiert.

Nun, das Auftaktspiel der Gruppe B gegen Nigeria wird ihn bestärkt haben in diesem Glauben. Heinzes frühes Tor reichte zum vielumjubelten Erfolg der Argentinier. Dabei hätten die Südamerikaner höher siegen müssen, doch Nigerias Torhüter Vincent Enyeama entschied das Privatduell gegen Lionel Messi für sich: Gleich fünfmal hatte der Star vom FC Barcelona eine hochkarätige Chance, doch immer wieder klärte der Keeper, der beim israelischen Klub Hapoel Tel Aviv unter Vertrag steht. Diesen teils famosen Paraden verdankte der Afrikaner hinterher seine Wahl zum Spieler des Tages. Als er nach dem Grund für seine außergewöhnliche Leistung gefragt wurde, sagte Vincent Enyeama immer wieder: „Es war Gott.“

Aber der Weltfußballer des Jahres 2009 lieferte auch ohne einen Torerfolg einen Beweis seiner Kunst: Dieser argentinische Messi versinkt nicht im eigenen Chaos, sondern verbreitet seine Unordnung nur beim Gegner. Es ist beeindruckend, wie der Ball dem erst 22-Jährigen gehorcht und mit welch unwiderstehlicher Dynamik der Dribbler die Nigerianer gleich reihenweise austanzte. Doch ob bei Messis raffiniertem Schlenzer von der Strafraumkante (37.) oder beim Schussversuch aus Nahdistanz (81.), stets parierte Enyeama. Die Afrikaner indes überzeugten nicht vor den 55 686 Zuschauern im Ellis Park. Die beste Möglichkeit besaß Taye Taiwo vom FC Everton, dessen strammer Linksschuss knapp das Tor verfehlte (71.).

Ansonsten hatte Argentiniens Defensive um Innenverteidiger Martin Demichelis vom FC Bayern nicht viel Arbeit. Allerdings wurde deutlich, dass das Herzstück dieser Elf der Angriff ist. Wenn Lionel Messi, der hinter den Spitzen sämtliche Freiräume besaß, auch noch trifft und auch die Stürmer Gonzalo Higuain und Carlos Tevez effektiver werden, ist vieles möglich. „Wir hätten 3:0, 4:0 gewinnen können“, sagte der vollbärtige Maradona später bei der Pressekonferenz, während er einen Apfel aß, „am Ende mussten wir leiden“. Als Fußballer hat er 21 WM-Spiele absolviert, sein Debüt als Trainer bei einer Weltmeisterschaft empfand er als „sehr bewegend“. Seinen Anzug hatte Diego Armando Maradona da bereits wieder ausgezogen. Auf dem Podium saß er im Trainingspullover, der Kluft des Spielers, der er wohl ewig bleiben wird.

statistik

Argentinien: Romero - Demichelis, Samuel, Heinze - Gutiérrez, Verón (74. Maxi Rodriguez), Mascherano, Di María (85. Burdisso) - Messi - Higuaín (79. Milito), Tévez.

Nigeria: Enyeama - Odiah, Yobo, Shittu, Taiwo (75. Uche) - Kaita, Etuhu, Haruna - Obasi (60. Odemwingie), Obinna (52. Martins), Yakubu.

Schiedsrichter: Stark (Ergolding).

Zuschauer: 55 686.

Tor: 1:0 Heinze (6.).

Gelbe Karten: Gutiérrez / Haruna.

Beste Spieler: Mascherano, Messi / Etuhu, Enyeama.