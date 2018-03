Anzeige

Esslingen (adi) – Das Leben in den Esslinger Stadtteilen Wäldenbronn, Hohenkreuz, Serach und Obertal hat viele Vorzüge. Trotzdem ist der Bürgerausschuss nicht wunschlos glücklich. Seit Jahren machen sich die Bürgervertreter zum Beispiel für eine Umgestaltung der Wäldenbronner Straße stark. Wann die jedoch zu finanzieren ist, steht ob der aktuellen Haushaltslage in den Sternen. Einen Blick in den Esslinger Norden wagt die EZ auf zwei Sonderseiten in der Samstagausgabe.