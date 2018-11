Anzeige

Stuttgart (red) - Neun Millionen Soldaten kamen im Ersten Weltkrieg ums Leben. Der womöglich letzte Gefallene ist auf dem Waldfriedhof in Stuttgart beerdigt. Leutnant Erwin Alexander Thomä wurde nach dem Waffenstillstand am 11. November 1918 erschossen. Das Haus der Geschichte erinnert nun an ihn in einer Ausstellung und zeigt seine Ausgeh-Uniform. Seite 6