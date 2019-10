EsslingenDie Diagnose Krebs wirft jeden aus der Bahn. Nichts ist mehr so, wie es war. Wie sehr, zeigt sich oft erst nach dem ersten Schock, der Operation, der Chemotherapie. Man will selbst alles dafür tun, seine Heilungschancen zu verbessern. Man hört immer wieder, dass eine positive Grundhaltung dazu beiträgt. Aber was ist, wenn einem das nicht gelingt? „Das ist völlig normal und hat keinen Einfluss auf den Therapieerfolg“, sagt die Psychoonkologin Annett Werner, die am Klinikum Esslingen Patienten mit einer Krebserkrankung zur Seite steht.

Hat die Psyche einen Einfluss auf die Entstehung von Krebserkrankungen?

Ende der 1990er-Jahre wurde wissenschaftlich untersucht, ob es eine „Krebspersönlichkeit“ gibt. Sprich: Ob bestimmte Menschen an Krebs erkranken, weil sie so sind, wie sie sind. Diese Studien konnten das aber nicht beweisen. Aber natürlich gibt es Gewohnheiten von Menschen, die dazu beitragen, dass sie an Krebs erkranken können. Zum Beispiel, wenn Menschen sehr viel rauchen.

Häufig hört man ja auch, jemand sei an Krebs erkrankt, weil ihm der Stress auf den Magen geschlagen sei. Sind das nur schnelle Erklärungsmuster?

Steht ein Mensch unter Dauerstress, macht das natürlich etwas mit dem Körper. Zum Beispiel kann das Immunsystem beeinträchtigt sein. Aber man kann nicht sagen, dass diese Menschen dann häufiger an Krebs erkranken. Bei der Entstehung einer Krebserkrankung spielen viele ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle.

Wenn die Psyche keinen Einfluss auf die Entstehung von Krebs hat, hat sie denn dann überhaupt einen Einfluss auf die Therapie, die Heilungschancen oder den Krankheitsverlauf?

Das ist ein gar nicht so leicht zu beantwortendes Thema. In entsprechenden Foren liest man ja sehr oft, dass ein positives Herangehen an dieses Thema oder eine positive Stimmung die Behandlung unterstützen kann. Da ist auch etwas Wahres dran. Wenn jemand sagt, ich lasse mich von dem Tumor nicht unterkriegen, geht es ihm oft besser. Natürlich können sportliche Aktivitäten oder Bewegung an der frischen Luft den Heilungs- oder Behandlungsverlauf unterstützen. Jedoch ist das Befinden bei so einer enormen Belastung sehr schwankend, das erleben alle Betroffenen. Da ist es oft auch gar nicht möglich, der Krebserkrankung nur optimistisch entgegenzutreten. Denn so eine Situation wirft existenzielle Fragen auf, mobilisiert Emotionen wie Trauer, Angst, Wut und Verzweiflung.

Und dann kommen auch noch Schuldgefühle dazu, weil man meint, die Therapie nicht gut genug zu unterstützen?

Das kann passieren. Oft denken Patienten, nicht genug dafür zu tun, damit es ihnen besser geht. Das kann zu einer großen Belastung werden. Ich versuche, das im Kontakt mit den Patienten anzusprechen. Wenn es den Betroffenen gelingt, aktiv zu sein, dann ist das gut. Aber wenn Patienten während der Therapie sehr müde und belastet sind, ist an körperliche Aktivität oft nicht zu denken.

In der ersten Phase der Behandlung zwischen den Untersuchungen, Operationen, Chemotherapien und Kontrolluntersuchungen bleibt den Patienten oft wenig Raum, darüber nachzudenken, was gerade passiert und wie es einem dabei geht. Der Behandlungsplan gibt ihnen auch eine gewisse Struktur. Wenn die Behandlung dann aber zu Ende ist, kann einem der Gedanke kommen: Jetzt tut man ja gar nichts mehr gegen die Krankheit. Kommt sie wieder? In dieser Phase, in der man auf die nächsten Kontrolluntersuchungen wartet, können zum Beispiel Ängste sehr viel größer werden.

Haben Sie Tipps, wie sich Betroffene durch solche schwierigen Phasen kämpfen können?

Viele Patienten fragen mich, was sie tun können, damit es ihnen besser geht und um die Heilung zu unterstützen. Da halte ich mich immer sehr zurück. Mit Ratschlägen kann man Betroffene auch unter Druck setzen. Jeder sollte das finden, was ihm persönlich guttut. Ich gebe keine Tipps, ich frage: Gibt es etwas, was Sie gerne machen? Wonach steht Ihnen der Sinn? Meine Aufgabe ist es, den Patienten zu begleiten und zu stärken. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich zu stärken. Ich habe zum Beispiel eine Patientin kennengelernt, die noch zusätzlich zu einem Heilpraktiker geht. Andere schwören auf Yoga oder meditieren. Ich ermuntere den Patienten herausfinden, was er als hilfreich erlebt, damit es ihm besser gehen kann.

Wie machen Sie das?

Als Psychoonkologin hier am Klinikum sehe ich die Patienten oft nach der Erstdiagnose – die ja ein ganz großer Schock ist – oder wenn sie wegen Metastasen oder einem Rezidiv wieder aufgenommen werden. Ich lade die Patienten manchmal zu einer Aufmerksamkeitsübung ein. Ich bringe ihnen einen Stein oder eine Kastanie mit, lass sie diesen Gegenstand in die Hand nehmen und frage sie, woran sie sich gerne aus ihrem bisherigen Leben erinnern. Wenn sie sehr niedergeschlagen sind, versuche ich mit ihnen, einen entlastenden Satz in den Gegenstand hineinzusprechen, zum Beispiel: Ich schaffe das schon. Oder: Ich bin gut so, wie ich bin. Die Kastanie oder den Stein sollen sie einstecken. Kommen sie damit wieder in Berührung, sollen sie sich Zeit nehmen, an das schöne Erlebnis zu denken oder sich den Satz in Erinnerung rufen. Am wichtigsten ist mir, die Patienten zu ermuntern, darauf zu achten, wie es ihnen geht und wonach ihnen ist. Einfach achtsam mit sich selbst umzugehen.

Ein Mensch, für den ein Glas von Natur aus eher halb leer ist, muss also nicht für eine gute Prognose zu einem Menschen werden, für den es halb voll ist?

Das geht nicht. Ich ermutige die Menschen eher dazu, auf ihre Emotionen zu achten und sie zuzulassen. Die Gefühle bahnen sich ohnehin ihren Weg, ob die Patienten das möchten oder nicht. Das gehört dazu, die Patienten sollten sich nicht darüber wundern. Denn das hat mit Verarbeitung der belastenden Situation zu tun. Gefühle zu unterdrücken, kostet enorme Kraft, die sie andernorts viel besser gebrauchen können.

Das Interview führte Claudia Bitzer.