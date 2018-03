Der Innenminister kommt zur Einweihung

Plochingen (hir) – Zur Einweihung des neuen Feuerwehrhauses in Plochingen am 21. September hat sich Innenminister Reinhold Gall angekündigt. Doch bis dahin will die Feuerwehr längst umgezogen sein und von der Eisenbahnstraße aus zu ihren Einsätzen fahren. Das scheint nach heutigem Stand machbar. Die Bauarbeiten sind im Zeitplan, nur die Baukosten sind bisher leicht um 130 000 Euro gestiegen.