Von Elke Hauptmann





Einige hundert Polizisten hatten sich gegen 13 Uhr vor dem Nordflügel eingefunden. Sie bildeten eine Kette vor dem Bauzaun und drängten Demonstranten ab. Weitere Absperrgitter wurden aufgebaut - zunächst auch um etwa 80 Demonstranten herum, die eine Sitzblockade vor dem Zufahrtstor bildeten und gemeinsam einen der zahlreichen Protestsongs sangen. Die Beamten forderten jeden einzelnen auf, den Platz zu verlassen. Die meisten verließen daraufhin freiwillig den Platz, 31 von ihnen wurden weggetragen. Ein Demonstrant hatte sich mit Handschellen an den großen Bauzaun gekettet, die Polizei rückte daraufhin mit einem Bolzenschneider an und machte ihn los. Ein Aktivist, der versuchte, über den Zaun zu steigen, wurde vorläufig festgenommen. Da hatten die Parkschützer längst schon Alarm ausgelöst. Und nachdem sich die Abrissmeldung herumgesprochen hatte, strömten zahlreiche Demonstranten aus allen Richtungen zum Bahnhof. Sie sahen, was sie niemals sehen wollten: Gegen 14.25 Uhr setzte die Baggerschere mit lautem Getöse am Dachfirst des Gebäudes an. Krachend brachen die ersten Stücke der Oberkannte heraus, was von ohrenbetäubenden Pfiffen und Trommelschlägen begleitet wurde. Immer waren Rufe zu hören: „Hört auf!“ und „Lügenpack!“. Nach und nach wurde die Seitenwand des Obergeschosses eingerissen, eine dichte Staubwolke über dem Bahnhof hinterlassend. „Schämt Euch“, riefen einige Demonstranten voller Entrüstung darüber, dass der Bagger die Muschelkalkquader völlig zerstörte. „Wir sind entsetzt darüber, dass der Projektleiter der Bahn und die Deutsche Bahn uns angelogen haben. Es hieß immer, der Rückbau sollte behutsam vonstattengehen, jetzt wird hier aber brutal die Fassade abgerissen“, sagte Matthias von Hermann, Pressesprecher der Initiative Parkschützer. Spontan zogen Gruppen von Demonstranten im Laufe des Nachmittags über Hauptstraßen und blockierten dort immer wieder den Verkehr. Es kam zu massiven Behinderungen und kilometerlangen Rückstaus. Wenig später hinderten im Hauptbahnhof einige Aktivisten einen TGV mit Ziel Paris an der Abfahrt. „Die Bahnreisenden erfahren so schon, wie es während der Bauarbeiten täglich ablaufen wird“, erklärte einer von ihnen. Am Abend klaffte ein großes Loch in der Fassade, über drei Etagen reichte der Krater bereits, als die Bauarbeiter einpacken. Gegen 18 Uhr tauchten sieben Demonstranten auf dem Dach des Nordflügels auf und entrollten unter dem Jubel der unten Stehenden ein Plakat: „Brandstifter Schuster - raus aus dem Rathaus“. Zeitwese setzen sie sich auf die Abrisskante, um weitere Zerstörungen zu verhindern. „Ihr seid die Helden da oben“, rief einer aus der Menge. Die Polizei griff erst am späten Abend ein. Die Aktion dauerte bei Redaktionsschluss an.

Der Nordflügel des denkmalgeschützten Bonatzbaus soll nun innerhalb der nächsten zwei drei Monate bis auf Niveau der Kellerdecke zurückgebaut werden. „Wir haben immer kommuniziert, dass nach Abschluss der Arbeiten im Innern des Flügels die Mauern abgetragen werden“, erklärte Projektsprecher Wolfgang Drexler, der an die Protestierenden appelliert, „den Bauarbeitern ihre Arbeit nicht zu erschweren“. Doch die zeigen sich unbeirrt. SÖS-Stadtrat Gangolf Stocker vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 kündigte eine Dauerblockade an. Er rief die Demonstranten dazu auf, zahlreich zu erscheinen. Sie sollten Lastwagen daran hindern, auf das Gelände zu fahren. Stocker wertet den Abrissbeginn als „letztes Aufbäumen eines auf dem Sterbebeet liegenden Protzprojektes“.

Die „am besten beschützte Baustelle Deutschlands“ stößt den Projektgegnern sauer auf: Der Grünen-Politiker Werner Wölfle bezeichnete den polizeilich abgesicherten Abrissbeginn als „reine Provokation“. Die Projektbefürworter würden mit dieser Demonstration „der Unbelehrbarkeit starrköpfig die Unumkehrbarkeit des Projekts“ suggerieren. „Mit dieser Demonstration der Macht haben sich die Tunnelbahnhofbauer von der dialogbereiten Bevölkerung noch weiter entfernt.“ Sie werde nicht dazu führen, dass der Widerstand in sich zusammenfallen werde, so die Kreisvorsitzende der Grünen, Irmela Neipp-Gereke. „Im Gegenteil, er wird ihn anheizen.“ Für den kommenden Freitagabend (19 Uhr) ist eine Großdemonstration mit Menschenkette um den nahe gelegenen Landtag geplant. Die Initiatoren hofften auf 50 000 Teilnehmer.