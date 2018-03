Anzeige

Sicherheit hat bei den Stadtwerken Esslingen oberste Priorität. Eine regelmäßige Überprüfung mit Unterstützung der Feuerwehr Esslingen und eine ständige Schulung der SWE-Mitarbeiter sollen die Zuverlässigkeit der Flüssiggasanlage gewährleisten. Kürzlich hat die SWE in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr einen Brandfall an einem leckgeschlagenen Flüssiggas-Tanklastzug simuliert. Die Einsatzkräfte rückten mit sieben Fahrzeugen und 37 Mitarbeitern zum Einsatzort in der Schwertmühle aus. Bei dieser Übung trugen die Feuerwehrmänner schweren Atemschutz. Lange Schläuche wurden ausgerollt und in Sekundenschnelle an die Pumpfahrzeuge angeschlossen. Um bei einem realen Brand die Ausbreitung des Feuerherdes zu verhindern, wurde Sprühnebel eingesetzt. Binnen 40 Minuten war die Übung beendet.