Beim traditionellen 1. Maifest und dem Pfingstfest floss Ulms flüssiges Gold in Köngen wieder in Strömen. Was also lag näher, als sich die Entstehung dieser geselligen Flüssigkeit einmal genauer anzuschauen. So reisten Mitglieder des Musikvereins Köngen und des Hundesport-Vereins nach Ulm, dem Sitz der Goldochsen Brauerei.Vertriebsleiter Helmut Römpp empfing die Gäste und freute sich auf ein Wiedersehen, denn der Fassanstich war ihm noch in guter Erinnerung. In einem kurzen Film wurden die Stationen der Brauerei gezeigt, um danach die Produktionsstätten zu besichtigen. Besonders imposant war die Abfüllanlage, bei der die Flaschen gereinigt und wieder befüllt wurden. Endlose Glasschlangen wurden auf Laufbänder bewegt, mit modernster Sensorik kontrolliert, sortiert und geprüft. Weiter ging es in das Kesselhaus, wo Bierbrauen stattfand. Die Kombination von Wasser, Malz, Hopfen und Hefe in einem aufwendigen Prozess wurde mit großem Interesse verfolgt. Die Brauerei ist 410 Jahre alt und beliefert Kunden in einem Umkreis von 300 Kilometern. Nach dem Gang durch das Firmengelände wurde die muntere Schar zunehmend durstiger und zu einem Umtrunk in den Gästeraum eingeladen. Die Verantwortlichen wussten, dass Bier den Appetit anregt, und so wurde den Gästen auch ein herzhaftes Vesper serviert. Bier ist eine gesellige Flüssigkeit und so stieg der Geräuschpegel im Gästeraum. Schon Paul Kuhn, legendere Jazzpianist und Bandleader, stellte fest: Es gibt kein Bier auf Hawai. Dabei wäre Ulm so nahe gewesen. Für die Hundesportler könnte eine Zweckentfremdung des edlen Gerstensaftes sehr interessant sein: Wenn man das Fell des Schäferhundes mit Bier einreibt, bekommt er ein seidig-glänzendes Fell. Geschäftsführerin Ulrike Freund ließ es sich nicht nehmen, mit ihrer sehr sympathischen Art die Gäste zu begrüßen und in einem kurzen Abriss die Geschichte der Brauerei und das Bemühen um einen guten Kontakt zu den Geschäftsfreunden zu erläutern. Zu guter Letzt durften sich die Köngener noch in das goldene Buch der Brauerei eintragen. Roland Eisenschmid, Vorstand Geschaftsführung des Musikvereins, bedankte sich im Namen der beiden Vereine für die Gastfreundschaft und brachte zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit zwischen Brauerei, Musik- und Hundesport-Verein immer reibungslos und auf einer vertrauensvollen Basis erfolgte. Das Bier, so sagt ein Sprichwort, haben die Götter den Menschen geschickt, damit sie glücklich sind. Und das klappt bis heute, Prosit!