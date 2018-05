Anzeige

Aichwald (kh) - Welchen Wunsch haben Bürger an die Kommunalpolitiker?

Iris Reichle, Vorsitzende des Vereinsrings: Vereine haben es in Aichwald gut, sie erhalten Unterstützung von allen Fraktionen und vom Bürgermeister. In Aichwald darf das Ehrenamt noch leben. Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit auch mit dem neuen Gemeinderat so gut funktioniert.

Wolfgang Scholten: Als Vorsitzender des Gesamtelternbeirates der Grund- und Werkrealschule in Aichwald wünsche ich mir vom Gemeinderat, dass sich dieser auch weiterhin so positiv für unsere tolle Schule einsetzt. Das gilt zunächst für die Fortführung der „Schule am Ort“ mit dem Erhalt der Außenstellen der Grundschule in Aichelberg und Aichschieß. Ganz besonders aber für die Unterstützung der Werkrealschule in Schanbach, die über die Gemeindegrenze hinaus großen Zuspruch erfährt und eine echte Alternative zu den voll gebundenen Ganztagsschulen bietet.

Ganz persönlich - als Bürger der Gemeinde Aichwald - genießen meine Familie und ich das ländliche Flair und den hohen Naherholungswert auf dem Schurwald. Damit dieser große, zugleich aber knappe Wert erhalten bleibt, erwarte ich vom Gemeinderat, dass er sich mit all seinen Möglichkeiten gegen die Installation von Windkraftanlagen und die damit verbundene Zerstörung von Natur und Naherholungsraum auf dem Schurwald einsetzt.