Esslingen (rab) - Sind Sie fit, was lokale Politik angeht? Was kann eigentlich ein Gemeindrat entscheiden? Wer darf bei den Kommunalwahlen wählen? Was heißt "Panaschieren"? Diese und andere Fragen stellen wir im Quiz zu den Kommunalwahlen, die am 25. Mai 2014 stattfinden. Alle, die am Quiz teilnehmen, haben die Chance zwei Karten für das Songkranfestival im Eisstadion in Esslingen zu gewinnen. Spaß mit Electronic Music und einer Wasserschlacht sind dort garantiert.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen außer den Mitarbeitern der Firma Bechtle Verlag & Druck. Das Gewinnspiel beginnt am 2. Mai 2014 und endet am 26. Mai 2014 um 12 Uhr mit der Ziehung des Gewinners. Gewonnen werden können zwei Eintrittskarten zum Songkranfestival, das am Samstag, den 26. Juni im Eisstadion in Esslingen stattfindet. Zur Gewinnbenachrichtigung muss von den Teilnehmern die E-Mailadresse und die Postadresse angegeben werden. Die Adressen werden ausschließlich zur Ermittlung der Gewinnern verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.