Anzeige

Das Stuttgarter Frühlingsfest ist sozusagen die kleine Schwester des Cannstatter Volksfestes. Es findet ebenfalls auf dem Wasen in Stuttgart-Bad Cannstatt statt und bietet neben Festzelten auch Fahrgeschäfte, Losbuden und viele weitere Attraktionen, wie einen Krämermarkt, auf dem mehr als 50 Händler, die Textilien, Leder- und Haushaltswaren, Schmuck, Kunst, Tee, Gewürze, Kosmetik- und Geschenkartikel anbieten.

Am 21. April öffnet das Frühlingsfest seine Tore. Bis zum 13. Mai 2018. können sich kleine und große Besucher auf drei Festwochen freuen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 13 bis 23 Uhr

Freitag: 13 bis 24 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen: ab 11 Uhr

Samstag und vor Feiertagen: 11 bis 24 Uhr

Die Festzelte

Der Zutritt zu den Zelten ist kostenlos. Die Zelte werden allerdings geschlossen, sobald sie ihre maximale Besucherzahl erreicht haben. Mit einer Reservierung beim Zeltwirt sichert man sich Plätze und den Zutritt, damit man nicht in der Schlange stehen muss. Bei weiteren Fragen zu den Konditionen und Vorgehensweisen kontaktieren Sie bitte die Volksfest-Wirte.

Fahrgeschäfte und andere Attraktionen

Atemberaubend schnelle Fahrgeschäfte wie der „Breakdance“ und der „Breakdance“ sind ebenso auf dem Frühlingsfest vertreten wie gemütlichere Attraktionen, zum Beispiel das weithin sichtbare Riesenrad oder der „Cannstatter Wellenflug“, ein Kettenkarusell. Die Fahrt mit der Alpinabahn ist eine Herausforderung für mutige Achterbahnfans, während Kinder denselben Spaß in klein in der „Wilden Maus“ genießen können. Wer keine Scheu vor dem Wasser hat, ist bei der Wildwasserbahn genau richtig. Für die jüngeren Besucher ist die Begegnung mit dem Maskottchen des Festes, dem Wasen-Hasi auch immer eine gelungene Überraschung. Weitere Attraktionen zeigt die Seite des Frühlingsfestes auf. Premiere feiern in diesem Jahr drei Attraktionen: Die Wildwasserbahn „Wildwasser 2“ schafft eine Atmosphäre wie im Wilden Westen und lässt die Besucher im „Kanu“ durch das kühle Nass rutschen. Achterbahnfans freuen sich auf den „Alpen-Coaster“, eine Familienachterbahn im alpinen Design in 24 Meter Höhe und einer Schienenlänge von mehr als 500 Metern. Bei der „Spaß-Fabrik“ müssen zu Fuß zahlreiche Hindernisse überwunden werden, um die Geschichte von „Doktor Spaß“ zu erleben.

Bildergalerie: Bürgermeister Michael Föll eröffnet die Frühlingsfest Saison 2017 im Grandls Hofbräu Zelt

Fragen rund um das Frühlingsfest

Für alle Fragen vor Ort gibt es den Info-Pavillon unter der Cannstatter Kanne:

Montag bis Donnerstag: 12 bis 20 Uhr

Freitag: 12 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Ansprechpartner:

in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG

Mercedesstraße 50

70372 Stuttgart

Tel.: +49 711 9554-3300

Fax: +49 711 9554-3310

E-Mail: fruehlingsfest(at)in.stuttgart.de

Wichtige Telefonnummern im Überblick

Veranstaltungsleitung in.Stuttgart: +49 711 95543-300

Volksfest-Pressestelle +49 711 95543-127

Polizei Wasenwache +49 711 8990-8000

Deutsches Rotes Kreuz +49 711 8496768

Kindersammelstelle +49 711 8496768

Helm- und Gepäckaufbewahrung +49 711 9005625

Wasen-Fundbüro +49 711 9005625

Die Berkheimer feiern ihr eigenes Wasen-Opening

Die Berkheimer Erlenwölfe begehen am 14. April ihr eigenes Wasen-Opening. Das Event wurde bereits sechs Mal mit großem Erfolg gefeiert, so die Berkheimer Erlenwölfe, die die schwäbisch-allemanische Fasnet pflegen.