Landschaft, Kultur und Genuss - unter diesem Motto stand der Jahresausflug des Sängerkranzes St. Bernhardt-Wiflingshausen, dem sich auch eine stattliche Schar Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes Liebersbronn angeschlossen hatte. Am frühen Sonntagmorgen ging es mit einem vollbesetzten Bus über den Schurwald nach Schorndorf. Dort hatte man Zeit, die Altstadt mit ihren prächtigen Fachwerkhäusern zu besichtigen. Anschließend ging es per Dampfzug mit der Schwäbischen Waldbahn durchs Wieslauftal über Miedelsbach und Rudersberg hinauf auf die Höhen des Schwäbischen Waldes nach Welzheim.Dort stand der Bus bereit zur Weiterfahrt über Gschwend, Gaildorf und Vellberg ins Hohenlohische nach Kirchberg an der Jagst. Der Reiseleiter und Organisator des Ausflugs, Hermann Haug, übernahm die Führung beim historischen Rundgang durch die ehemalige Residenz der Fürsten von Hohenlohe.Wenige Kilometer entfernt von Kirchberg liegt in Kleinallmerspann der Bauernhof der Familie Blumenstock. Dort folgte zunächst ein einstündiger Rundgang durch den hochmodernen landwirtschaftlichen Betrieb. Den krönenden Abschluss bildete dann ein reichhaltiges Bauernhof-Vesperbüffet mit regionalen Hohenloher Spezialitäten und dazu eine kleine Verkostung mit Edelbränden. Da auch das herrliche Wetter seinen Teil beigetragen hatte, war es für alle Ausflugsteilnehmer ein äußerst gelungener, abwechslungsreicher und kurzweiliger Tag.