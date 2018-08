Bad Cannstatt - Beim Cannstatter Tennisclub wollen gleich mehrere Teams dabeisein, wenn zum Saisonende der Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse vergeben wird. So konnten auch am vergangenen Wochenende bemerkennswerte Erfolge im Cannstatter Lager für freudige Gesichert sorgen. Das erstrebte Ziel, Aufstieg in die Oberliga vor Augen, steigerten sich die Herren 1 in Dettingen/Erms nach einem 3:3 bei den Einzeln in den Doppelbegegnungen noch derart, dass am Ende ein knapper, aber durchaus verdienter 5:4-Sieg zu Buche stand. Benjamin Michalak, Teamchef und Trainer zugleich, sieht sich im Überschwang der Freude von einem jungen Team