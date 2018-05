Anzeige

Vor 90 Gästen eröffnete Wolfschlugens Bürgermeister Matthias Ruckh die Ausstellung der Künstlergruppe Arte di Dio unter dem Titel „Lebensfarben und -formen“. Die Schau ist bis 20. Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.Der Rathauschef freute sich, dass er sechs Künstler im Rathaus begrüßen durfte. Rolf Kaufmann führte in die Werke ein. Ob Karin Kaufmann, Okuli Bernhard, Margarete Glaser, Ingeborg Laine, Daniel oder Wolfgang Textor - alle Künstler haben eines gemeinsam: Ihre Werke haben einen christlichen Bezug.Okuli Bernhard hatte schon in frühen Kinderjahren eine Vorliebe für Farben, Landschaften und generell für Kunst. Sie absolvierte Studien an der Freien Kunstschule Stuttgart und der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Sie will in ihren Landschaftsbildern Stimmungen von Jahres- oder Tageszeiten einfangen.Auch Margarete Glaser hatte schon von Kindheit an eine Liebe zur Malerei und zu Gott. Ihre Ausbildung begann sie bei einer Stuttgarter Malerin im experimentellen Malen. Später besuchte sie Kurse an der christlichen Musik- und Kunstakademie Stuttgart und machte eine Ausbildung zur Mal- und Kreativtherapeutin. Die Grundlagen ihrer Arbeit basieren auf den Gesellschaftskriterien „Mensch sein - Werte leben“.Ingeborg Laine hat, seitdem sie denken kann, gemalt. Das ersehnte Kunststudium blieb ihr jedoch versagt. Als erwachsene Frau absolvierte sie Kurse in Malerei an privaten Instituten. Auch sie möchte Menschen „die Botschaft von Trost und Auferbauung“ vermitteln. Sie möchte durch das Visuelle der Bilder Botschaften vermitteln.Karin Kaufmann ist seit einigen Jahren als freischaffende Künstlerin, aber auch im Bereich der Lebensberatung und Seelsorge, tätig. Dafür absolvierte sie Ausbildungen und Kurse. So spiegeln sich inhaltliche Elemente aus ihrer beratenden Tätigkeit auch in ihren künstlerischen Arbeiten wider. In ihren Bildern zeigt sich der Mensch in seiner Beziehung zu Gott.Daniel Textor hatte bereits im Frühjahr eine Ausstellung im Rathaus. Er beherrscht es, trotz seiner kognitiven Einschränkung mit intensiven Farben zu malen. Vorzugsweise malt er Motive aus der Tier- und Pflanzenwelt. Sein Vater Wolfgang Textor ist Studienrat und Mathematiker. Gerade der Mathematiker findet sich unverkennbar in den künstlerischen Werken mit abstrakten Formen und Tendenz zur Geometrie. Aber auch biblische Themen verarbeitet er gerne in seinen Werken.