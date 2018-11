Anzeige

Nelspruit (dpa) - Der Leverkusener „Zauberlehrling“ Arturo Vidal glänzte bei Chiles erstem WM-Sieg seit 1962, doch sein Coach Marcelo Bielsa weinte den verschwendeten Chancen nach. Selbst die Gala-Vorstellung beim hochverdienten 1:0 (1:0) gegen Honduras war dem strengen Bielsa zu wenig. „Wir hätten mehr Tore schießen können“, schimpfte der 54-Jährige nach einem der bislang unterhaltsamsten WM- Spiele, „du kannst nicht vorhersagen, was passieren wird. Aber wenn diese Gruppe über die Tordifferenz entschieden wird, werden wir die verpassten Chancen bereuen.“

Bayer-Profi Vidal war hingegen höchst zufrieden mit der Darbietung: „Ich bin überglücklich, der Triumph ist sehr wichtig für alle. Jetzt gibt's noch zwei wichtige Spiele, um durchzukommen.“ Gegen die Schweiz und Europameister Spanien dürfen die Anden-Kicker aber nicht so fahrlässig mit ihren Möglichkeiten umgehen. Nur Jean Beausejour nutzte mit seinem Treffer in der 34. Minute die Überlegenheit im Duell mit den Zentralamerikanern aus. „Wir sind sehr glücklich und müssen diesen Triumph genießen“, kommentierte der quirlige Alexis Sánchez. Der 21-Jährige begeisterte das Publikum mit seinen Kunststücken, vergaß bei Solo-Auftritten aber häufiger seine Mitspieler. Defensiv-Allrounder Vidal trieb das chilenische Spiel unermüdlich an und ließ seinen großspurigen Worten Taten folgen. Vor dem WM-Auftakt hatte er vom Halbfinale gesprochen - nur die mangelnde Kaltschnäuzigkeit lässt „La Roja“ an diesem Ziel noch zweifeln.

Statistik

Honduras: Valladares - Mendoza, Chávez, Figueroa, Izaguirre - Wilson Palacios - Guevara (64. Thomas), Álvarez, Espinoza - Pavón (60. Welcome), Núnez (78. Martinez).

Chile: Bravo - Isla, Ponce, Medel, Vidal (81. Contreras) - Carmona - Millar (52. Jara), Fernández, Beausejour - Valdivia (87. González), Sánchez.

Schiedsrichter: Maillet (Seychellen).

Zuschauer: 32 646.

Tor: 0:1 Beausejour (34.).

Gelbe Karten: Wilson Palacios / Carmona, Fernández.

Beste Spieler: Guevara / Sánchez, Beausejour, Vidal.